В Одессе изобрели «препарат» — антидепрессо без кофеина (фотофакт)

Одесская реклама (особенно подорожная) не может быть просто рекламой. Ее никто и не заметит, и внимания даже не обратит. Реклама должна останавливать, заставлять вчитываться, задумываться и, конечно, улыбаться.

Ну вот, казалось бы, самый обычный уличный рекламный подорожник. Что предлагают прохожим? Не поверите — препарат под названием «Антидепрессо». Ну что еще может быть более в тему в наши времена?

Впрочем, если вы решили, что эта «завлекалочка» выставлена возле аптеки, то ошибаетесь. речь ведь идет о кофе.

Вчитываемся: оказывается, этот самый кофе антидепрессо содержит в себе, как гласит текст, 0 процентов кофе и… 100 процентов коньяка. Далее следует, что «препарат» очень рекомендует «мама Васи».

С другой стороны рекламного подорожника вы можете насладиться другим посылом от мамы Васи, правда, уже с несколько иным смыслом.

Вот вы спросите, что за мама Васи такая… Так именуется кафешка в тихом центре, которая, кстати, известна еще и тем, что постоянно меняет свой внешний вид. Сейчас она смотрится (любуйтесь!), по-настоящему предпразднично. Главное же — мимо не пройдешь, не улыбнувшись.

Такое вот «антидепрессо»…

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Фото Марии Котовой