Новости Одессы и Одесской области

В Одессе изобрели «препарат» — антидепрессо без кофеина (фотофакт)

В Одессе изобрели «препарат» — антидепрессо без кофеина (фотофакт)

Одесская реклама (особенно подорожная) не может быть просто рекламой. Ее никто и не заметит, и внимания даже не обратит. Реклама должна останавливать, заставлять вчитываться, задумываться и, конечно, улыбаться.

Ну вот, казалось бы, самый обычный уличный рекламный подорожник. Что предлагают прохожим? Не поверите — препарат под названием «Антидепрессо». Ну что еще может быть более в тему в наши времена?

Впрочем, если вы решили, что эта «завлекалочка» выставлена возле аптеки, то ошибаетесь. речь ведь идет о кофе.

Вчитываемся: оказывается, этот самый кофе антидепрессо содержит в себе, как гласит текст, 0 процентов кофе и… 100 процентов коньяка. Далее следует, что «препарат» очень рекомендует «мама Васи».

С другой стороны рекламного подорожника вы можете насладиться другим посылом от мамы Васи, правда, уже с несколько иным смыслом.

 

Вот вы спросите, что за мама Васи такая… Так именуется кафешка в тихом центре, которая, кстати, известна еще и тем, что постоянно меняет свой внешний вид. Сейчас она смотрится (любуйтесь!), по-настоящему предпразднично. Главное же — мимо не пройдешь, не улыбнувшись.

Такое вот «антидепрессо»…

Читайте также:

Фото Марии Котовой

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить