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На Дерибасовскую вернулся «центральный» Овощной

На Дерибасовскую вернулся «центральный» Овощной

Многие еще помнят «центральный овощной» на Дерибасовской, правда? Беру в кавычки, потому что название это – одесско-народное (на Дерибасовской все «центральное»). Одесситы этот магазин очень любили. Он находился там, где потом располагался «Стейк-хаус» с коровой Роминой рядом. Нет уже ни «Стейк-хауса», ни коровы Ромины… А вот Овощной появился. Правда, в качестве ресторана, который занимает только часть бывшего «центрального» овощного.

Новый ресторан на Дерибасовской
Ресторан Овочевий
Овочевий на Дерибасовской

Да, ясное дело, получился правильный рекламный ход. Открытие нового магазина по сегодняшним временам, когда город живет на военном положении – редкость. Тем более, на Дерибасовской. И как же привлекает название – «Овочевий»! Вроде как ушедший в прошлое огромный магазин «Овочі. Фрукти» вернулся на прежнее место… Многие улыбаются, проходя мимо новинки с духом давней уже одесской истории.

Ну и раз уж мы заговорили о том прежнем овощном, то вот несколько фактов о нем.

До революции это был цветочный магазин. Краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич, проводя экскурсию по Дерибасовской, рассказывал, что на этом месте в позапрошлом веке располагался цветочный магазин. А при нем была даже… гостиница для цветов. Уезжал богатый одессит в Ниццу, а цветы на слуг оставлять не хотел. Вот и сдавалась живая красота в цветочную гостиницу.

Ну а появившийся гораздо позже овощной на Дерибасовской был магазином знаменитым. В нем продавались овощи, фрукты, морепродукты, соления, соки и сухофрукты.

Старая Одесса: овощной на Дерибасовской

Прошлась по краеведческим группам в Facebook, лишний раз убедилась, что одесситы и по сей день с теплом (и не только: у каждого свои воспоминания о нем) отзываются о «центральном» овощном:

«Помню, как по витринному стеклу спадал водопад».

«Если сравнивать с другими магазинами, то ассортимент был там гораздо лучше. Например, там ранней весной продавали тепличные огурцы (нигде больше их не было, даже на Привозе). Я говорю о 1981-82 годах. Я, помню, стояла в длиннющей очереди за огурцами, зеленым луком… Когда что-то приличное «давали», то были большие очереди…».

«Там было грязно, сыро. Пахло капустой. Ассортимент советский, а какой же еще?»

«Вы правы… Я тоже помню грязь, сырость и запах капусты. Очереди даже за советским ассортиментом, плюс «вежливые» продавщицы и ругань».

«А какие красивые цветы стояли в огромных кадках! Они источали нежнейший аромат. Потом я узнала, что эти розовые цветы называются рододендроны».

«Помню, там были большие подвесные весы, на которых взвешивали овощи. А еще там очень пахло кислой капустой и огурцами»,

«Кажется самый вкусный томатный сок продавался именно там».

«Во дворе, сзади магазина был подвал. В 1972-73 гг. учащиеся Торгово-кулинарного училища, когда отрабатывали практику, то отдыхали там и сдавали там же экзамены по практике. Кабинет был очень уютным и у каждого было свое кресло… А попасть на работу в такой магазин было удачей».

Фото старой Одессы: овощной на Дерибасовской

Ну а теперь – в день сегодняшний. «Возрожденный» Овочевий – это ресторан на той же самой Дерибасовской, 20, с «таки одесской кухней». И, кстати, в его оформлении использованы знаменитые трехлитровые банки с соленьями – как память о том самом «центральном» овощном на главной улице города.

Фото автора, фото овощного из прошлого – ресурс «Старая Одесса в фотографиях»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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