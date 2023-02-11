На Дерибасовскую вернулся «центральный» Овощной

Многие еще помнят «центральный овощной» на Дерибасовской, правда? Беру в кавычки, потому что название это – одесско-народное (на Дерибасовской все «центральное»). Одесситы этот магазин очень любили. Он находился там, где потом располагался «Стейк-хаус» с коровой Роминой рядом. Нет уже ни «Стейк-хауса», ни коровы Ромины… А вот Овощной появился. Правда, в качестве ресторана, который занимает только часть бывшего «центрального» овощного.

Да, ясное дело, получился правильный рекламный ход. Открытие нового магазина по сегодняшним временам, когда город живет на военном положении – редкость. Тем более, на Дерибасовской. И как же привлекает название – «Овочевий»! Вроде как ушедший в прошлое огромный магазин «Овочі. Фрукти» вернулся на прежнее место… Многие улыбаются, проходя мимо новинки с духом давней уже одесской истории.

Ну и раз уж мы заговорили о том прежнем овощном, то вот несколько фактов о нем.

До революции это был цветочный магазин. Краевед и экскурсовод Евгений Гринкевич, проводя экскурсию по Дерибасовской, рассказывал, что на этом месте в позапрошлом веке располагался цветочный магазин. А при нем была даже… гостиница для цветов. Уезжал богатый одессит в Ниццу, а цветы на слуг оставлять не хотел. Вот и сдавалась живая красота в цветочную гостиницу.

Ну а появившийся гораздо позже овощной на Дерибасовской был магазином знаменитым. В нем продавались овощи, фрукты, морепродукты, соления, соки и сухофрукты.

Прошлась по краеведческим группам в Facebook, лишний раз убедилась, что одесситы и по сей день с теплом (и не только: у каждого свои воспоминания о нем) отзываются о «центральном» овощном:

«Помню, как по витринному стеклу спадал водопад». «Если сравнивать с другими магазинами, то ассортимент был там гораздо лучше. Например, там ранней весной продавали тепличные огурцы (нигде больше их не было, даже на Привозе). Я говорю о 1981-82 годах. Я, помню, стояла в длиннющей очереди за огурцами, зеленым луком… Когда что-то приличное «давали», то были большие очереди…». «Там было грязно, сыро. Пахло капустой. Ассортимент советский, а какой же еще?» «Вы правы… Я тоже помню грязь, сырость и запах капусты. Очереди даже за советским ассортиментом, плюс «вежливые» продавщицы и ругань». «А какие красивые цветы стояли в огромных кадках! Они источали нежнейший аромат. Потом я узнала, что эти розовые цветы называются рододендроны». «Помню, там были большие подвесные весы, на которых взвешивали овощи. А еще там очень пахло кислой капустой и огурцами», «Кажется самый вкусный томатный сок продавался именно там». «Во дворе, сзади магазина был подвал. В 1972-73 гг. учащиеся Торгово-кулинарного училища, когда отрабатывали практику, то отдыхали там и сдавали там же экзамены по практике. Кабинет был очень уютным и у каждого было свое кресло… А попасть на работу в такой магазин было удачей».

Ну а теперь – в день сегодняшний. «Возрожденный» Овочевий – это ресторан на той же самой Дерибасовской, 20, с «таки одесской кухней». И, кстати, в его оформлении использованы знаменитые трехлитровые банки с соленьями – как память о том самом «центральном» овощном на главной улице города.

Фото автора, фото овощного из прошлого – ресурс «Старая Одесса в фотографиях»