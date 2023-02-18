«Мы – вместе!»: одесский проект – в помощь пожилым людям войны

Глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки», создатель проекта «Хранители времени онлайн» (реализуется при поддержке Forum Civil Peace Service – Ukraine \forumZFD, Германия) журналист Ольга Филиппова приходит в уютный читальный зал библиотеки имени И.Франко – и ее сразу обступают люди.

Людей много. У всех – вопросы. И их надо решать. Собственно, именно стремление решать самые разные вопросы – и есть суть нового проекта Ольги, который называется «Мы вместе!».

«У человека должно возникнуть понимание, что он не один»

Ольга – человек неспокойный в самом позитивном понимании. «Хранители времени онлайн» уже создал свой Гуманитарный штаб. Потом родился и это проект. По словам Ольги, «не появиться он просто не мог»:

– «Мы вместе!» – это встречи в рамках проекта Гуманитарного штаба хранителей времени онлайн. Сама война подсказала такую форму общения для людей войны – внутренне перемещенных лиц и одесситов старших поколений. Это, прежде всего, поддержка тех, кто вынужден был из-за войны покинуть свои дома и нашел прибежище в нашем городе – люди старшего возраста и их родные. Этим людям особенно важно общение, включение в жизнь в новых условиях, психологическая помощь, помощь в виде продуктовых наборов и лекарств (теперь вот – и свечей). Мы стараемся, чтобы они были в курсе происходящих сегодня событий, водим в театры, проводим концерты. Потеплеет – начнем водить их на экскурсии.

Многие очень тяжело переживают вынужденный переезд. За каждым таким человеком – порой большое горе, драма, потеря или долгая разлука с родными и близкими… Очень это сложно – осознавать, что потерял свой дом, особенно когда возраст уже за… Иногда такое положение становится настоящим внутренним барьером во всех смыслах. И тут очень важен совет психолога, тонкая настройка на позитив с помощью специалиста, специальные расслабляющие упражнения. У человека должно возникнуть понимание, что он не один, что рядом есть люди, которые хотят тебе помочь.

Наши встречи часто проходят в историческом здании библиотеки им. И.Франко (Книжный переулок, 1). Обычно это происходит по пятницам. Здесь собирается от 20 до 60 человек.

– Мы добиваемся, чтобы они не замыкались в себе со своей болью. У них сердце должно раскрыться, – говорит Ольга.

Она добавляет, что в планах – издать сборник личных историй этих людей. И хотя не все пока готовы поделиться такой историей, тем более – написать, Ольга уверена, что книга все равно получится. Ведь понятие «люди войны» с 24 февраля 2022 года наполнено совершенно новым смыслом, с избытком переполненным болью и слезами. Это будущие страницы памяти нации, и, значит, без них не обойтись.

Лекция в необычном формате и особые упражнения

…Сотрудники библиотеки приготовили для тех, кто пришел в этот день в читальный зал, исторический экскурс, связанный со скорбной датой: девять лет назад, 18 февраля 2014 года начались расстрелы на Майдане… Завершающий этап Революции достоинства… Нет, это не лекция, это пронзительный рассказ о событиях новейшей истории Украины с использованием слайдов, свидетельств, отрывков из документальных фильмов.

Участники проекта почтили память Героев Небесной сотни, их познакомили с книжными новинками, с событиями дней сегодняшних…

Далее – обязательное занятие с психологом Еленой Смагиной. Они проводятся по-разному. В этот раз – под девизом «Выдыхаем все ненужное!». Нет, это не зарядка в привычном смысле. Этот особый комплекс упражнений, помогающий пожилым людям почувствовать себя и моложе, и крепче духом, избавиться от «ненужных энергий» и вдохнуть ощущение света и душевного тепла.

Главное же – ощутить, что ты стал частичкой доброго одесского проекта «Мы вместе!».

Значит, ты не один…

Читайте также:

Фото автора