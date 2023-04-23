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Скульптуры одесских котиков зажили новой жизнью

Скульптуры одесских котиков зажили новой жизнью

Одесская кошачья тропа… Одесские котоскульптуры… Милейшие коты появлялись на радость детям и взрослым, вошли в экскурсионный маршрут города. Их искали и фотографировали и мало кто мог похвастаться, что знает их точное число и точный адрес «проживания». Корреспондент «Одесской жизни» узнала, что, оказывается, скульптуры наших котиков зажили новой жизнью – легендарно-сказочной.

Одесские котоскульптуры: их особые истории

Книжка одесской писательницы и поэтессы Елены Карачевской называется «Одеські котусики». Она рассказывает детям (и не только!) об одесских котах – тех самых, которые стали известными арт-объектами города.

Книга одесской писательницы

Вот только каждая кошачья история в книжке – особая. Как поведала сама автор, «скульптуры котов и кошечек имеют свои собственные истории. Но время идет, и появляются новые легенды и новые фигурки волшебных котиков с невероятными способностями».

Одесская писательница Елена Карачевская

Елена Карачевская

Как запели одесские коты?

Что же это за истории такие про наши котоскульптуры? Они самые разные, порой и в самом деле волшебные. К примеру, оказывается, известная кошачья тройка До, Ре, Мяу (или Поющие коты), что расположилась неподалеку от одесской Музкомедии, запели не просто так. Они однажды услышали, как играет на скрипке одесский мальчик Сема, и стали певцами. А еще, оказывается, они исполняют желания: нужно лишь почесать за ушком кого-нибудь из этого кошачьего трио. Желание, правда, должно быть связано с музыкой.

Кошачья тропа в Одессе, поющие коты

Поющие коты До, Ре, Мяу

Вы никогда ничего подобного не слышали про наших поющих котов? Так в том-то и дело, что о каждой известной котоскульптуре автор рассказала совершенно новую историю!

Книга Одесские котопусики, содержание

Книга «Одеські котопусики» посвящена пока только пятнадцати котоскульптурам, но мы очень надеемся, что Елена Карачевская продолжит рассказывать удивительные истории и о других созданных скульпторами одесских котиках…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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