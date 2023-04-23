Скульптуры одесских котиков зажили новой жизнью

Одесская кошачья тропа… Одесские котоскульптуры… Милейшие коты появлялись на радость детям и взрослым, вошли в экскурсионный маршрут города. Их искали и фотографировали и мало кто мог похвастаться, что знает их точное число и точный адрес «проживания». Корреспондент «Одесской жизни» узнала, что, оказывается, скульптуры наших котиков зажили новой жизнью – легендарно-сказочной.

Одесские котоскульптуры: их особые истории

Книжка одесской писательницы и поэтессы Елены Карачевской называется «Одеські котусики». Она рассказывает детям (и не только!) об одесских котах – тех самых, которые стали известными арт-объектами города.

Вот только каждая кошачья история в книжке – особая. Как поведала сама автор, «скульптуры котов и кошечек имеют свои собственные истории. Но время идет, и появляются новые легенды и новые фигурки волшебных котиков с невероятными способностями».

Как запели одесские коты?

Что же это за истории такие про наши котоскульптуры? Они самые разные, порой и в самом деле волшебные. К примеру, оказывается, известная кошачья тройка До, Ре, Мяу (или Поющие коты), что расположилась неподалеку от одесской Музкомедии, запели не просто так. Они однажды услышали, как играет на скрипке одесский мальчик Сема, и стали певцами. А еще, оказывается, они исполняют желания: нужно лишь почесать за ушком кого-нибудь из этого кошачьего трио. Желание, правда, должно быть связано с музыкой.

Вы никогда ничего подобного не слышали про наших поющих котов? Так в том-то и дело, что о каждой известной котоскульптуре автор рассказала совершенно новую историю!

Книга «Одеські котопусики» посвящена пока только пятнадцати котоскульптурам, но мы очень надеемся, что Елена Карачевская продолжит рассказывать удивительные истории и о других созданных скульпторами одесских котиках…

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