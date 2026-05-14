Ключевые моменты:

В Одессе завершили реставрацию исторической двери дома архитектора Льва Влодека на Большая Арнаутская, 14.

Двери более 130 лет — они датируются 1893 годом.

Металлические решетки воспроизвели из кованых элементов балконных заборов этого же дома, которые сохранили жильцы.

На двери вернули оригинальные латунные ручки и занавеси, добавили новые детали по историческим образцам.

Одесса возобновляет свою историю

В Одессе завершили реставрацию уникальных дверей доходного дома архитектора Льва Влодека, хранившихся более 130 лет. Следует отметить, что за годы древесина потеряла первоначальную фактуру, конструкция деформировалась, а декоративные элементы частично исчезли под многочисленными слоями краски.

Добавим, что над восстановлением работали мастера проекта «Тысяча дверей», которые очистили поверхность от старого покрытия, укрепили каркас, выровняли створки и вернули утраченные декоративные детали.

Особой деталью стали металлические решетки в световых отверстиях – их воспроизвели из кованых фрагментов балконных заборов этого же дома. К слову, эти элементы в свое время сохранили жильцы и передали реставраторам для работы.

А еще на дверь также вернули оригинальные латунные ручки и занавеси, а новые врезные шпингалеты изготовили по историческим образцам. Для защиты нижней части установили латунные накладки. Также обработали лазурью и маслом, установили современный доводчик и электроригельный замок, позволяющий открывать их одним прикосновением.

Дверь, датированная 1893 годом, можно расположена на улице Большая Арнаутская, 14 — в доме, построенном в стиле необарокко.

Добавим, что это не это уже не первая отрестованная дверь проекта. В феврале 2026 года вернули к жизни уникальную дверь дома Петалос на улице Всеволода Змиенко, 30.