На Дерибасовской нашли труп мужчины в сгоревшей квартире

Сегодня утром, в среду, 14 августа 2024 года, в Одессе горела квартира в самом центре – на улице Дерибасовской. Есть жертва.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, чтобы полностью ликвидировать пожар в квартире двухэтажного жилого дома, спасателям понадобилось менее получаса.
Во время тушения пожара нашли тело хозяина квартиры.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в понедельник, 12 августа, спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии в селе Визирка Одесского района.
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