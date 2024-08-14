Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской нашли труп мужчины в сгоревшей квартире

На Дерибасовской нашли труп мужчины в сгоревшей квартире

Сегодня утром, в среду, 14 августа 2024 года, в Одессе горела квартира в самом центре – на улице Дерибасовской. Есть жертва.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, чтобы полностью ликвидировать пожар в квартире двухэтажного жилого дома, спасателям понадобилось менее получаса.

Пожар на Дерибасовской в Одессе

Во время тушения пожара нашли тело хозяина квартиры.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в понедельник, 12 августа, спасатели ликвидировали масштабный пожар на предприятии в селе Визирка Одесского района.

Читайте также: Запах гари и пожары в Одессе: когда они прекратятся, и кто в этом виноват.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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