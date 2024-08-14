Россияне ударили ракетой по Одессе – есть «прилет», в центре дым

В 19:31 прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о пуске баллистике в сторону Одессы. И уже в 19:34 одесситы содрогнулись от мощного взрыва, который был слышен в разных концах города.

Как пишут местные Телеграм-каналы, есть «прилет», после которого началось сильное возгорание.

«Капец как громко, сигнализации, собаки, крики…»;

«Я вижу столб дыма… Центр. Со стороны порта»;

«У нас домик качнуло»;

«Сейчас на Екатерининской, дым со стороны порта, туда помчалась подицейская машина, дым уже почти разошелся. Очень сильно бухнуло»;

«Здесь, в порту, черный дым, он находится на стороне моря, поэтому он не виден. Капец просто»,

– наперебой делятся пережитым одесситы в соцсетях.

В настоящее время ракетная угроза остается в силе. Мониторинговые каналы писали о новом пуске, но в Одессе пока тихо. Тем не менее, покидать укрытия до отбоя тревоги не стоит.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении официальной информации от военных и Одесской ОВА немедленно оповестит об этом своих читателей.