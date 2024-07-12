Гений, сломленный системой: в честь кого в Одессе назвали улицу Исаака Бабеля

Первые рассказы писал по-французски

Исаак Бабель родился 12 июля 1894 года в Одессе, в доме на углу Дальницкой и Балковской улиц. Его отец был владельцем магазина на Ришельевской, который торговал сельскохозяйственным оборудованием. Когда Бабелю исполнился год, семья переехала в Николаев.

В девять лет Бабель поступил в подготовительный класс Николаевского коммерческого училища, правда, без проблем из-за национальности не обошлось. Мальчик отлично сдал три экзамена — по Закону Божию, русскому языку и арифметике, однако его не приняли, как было сказано, «за недостатком вакансии». И только после того, как отец подал прошение о повторных экзаменах, Бабеля зачислили в первый класс. Через два года он был переведен в Одесское коммерческое училище, после которого поступил в Киевский коммерческий институт на экономическое отделение.

Еще будучи студентом, Бабель опубликовал свой первый рассказ в киевском еженедельном иллюстрированном журнале «Огни». Писатель совершенно свободно владел идишем, русским и французским языками, и самые первые свои рассказы писал на французском языке. Вообще, у Бабеля было хорошее и разностороннее образование: кроме коммерческого института, он учился также на юридическом факультете Петроградского психоневрологического института, куда его приняли сразу на четвертый курс.

Бабеля ненавидели Буденный и Ворошилов

После революции Бабель несколько месяцев служил на румынском фронте, но дезертировал. Ему удалось добраться до Петрограда и поступить переводчиком сначала в иностранный отдел ЧК, а затем в Наркомпрос. В 1920 году его направили в первую конную армию в качестве военного корреспондента, и этот опыт пригодился ему, когда он работал над сборником рассказов «Конармия». Здесь Бабель служил под именем Кирилла Васильевича Лютова.

Послереволюционная трудовая биография Бабеля была очень богатой. Он работал в губернском комитете, был выпускающим редактором одной из типографий, репортером. Уже в 1921 году в одесской газете «Моряк» был впервые опубликован рассказ Бабеля «Король» из цикла «Одесские рассказы». Немного позже в других изданиях появились рассказы из сборника «Конармия», и Бабель сразу же получил признание как блестящий мастер слова. Однако советские критики не могли не подлить в эту бочку меда ложку дегтя. Бабеля упрекали в «антипатии делу рабочего класса», «натурализме и апологии стихийного начала и романтизации бандитизма».

Постепенно в стране ужесточалась цензура, и Бабеля все меньше печатали. Он прожил несколько месяцев за границей и мог эмигрировать, но все же вернулся на родину. Первые публикации рассказов из цикла «Конармия» вызвали ярость у Буденного и Ворошилова, которые считали, что он оболгал бойцов и неправильно представил происходившие в то время события. Но Горький, который очень высоко ценил талант одесского писателя, сумел защитить его.

Однако это не спасло Бабеля, и в мае 1939 года он был арестован по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. Под пытками его вынудили признать, что он намеренно искажал действительность и умалял роль партии, а также вел «антисоветские разговоры» среди других литераторов, артистов, кинорежиссеров и «шпионил» в пользу Франции.

Исаак Бабель был расстрелян 27 января 1940 года и захоронен в общей могиле на Донском кладбище.

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