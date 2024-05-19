Одесса отмечает свое 609-летие фестивалем в Литмузее (фото)

Фестиваль: много локаций, много событий

О намерении проведения такого фестиваля «Одесская жизнь» уже рассказывала. Но ведь намерение – это намерение, особенно во время полномасштабной войны.

И все же фестиваль не только открылся, но и уже в первый день продемонстрировал интерес к нему одесситов и всех тех, кому небезразлична история города.

История города… Мы же привыкли к другой дате! Но, может, действительно пришло время лечиться историей? Фестиваль – об этом. Много локаций, много событий…

Сад скульптур Одесского литературного музея не узнать. Картины мастеров, фотографии (меня особенно поразили работы Людмилы Джеваги), копии старинных карт и еще, еще, еще… А главное – интерес тех, кто в первый день фестиваля пришел познакомиться со всем представленным. А все представленное даже не перечесть. Кажется, каждый шаг – еще что-то невероятно интересное, порой неведомое…

О, это неведомое или «просто когда-нибудь услышанное»… Группа единомышленников «Одессе Шестьсот», ОО «Несокрушимая молодежь», Художественное пространство и многие другие очень долго готовились к этому двухдневному событию, чтобы рассказать об Одессе, которую мы с вами порой практически не знаем.

Кстати, интересные доклады-лекции – тоже страницы фестиваля. Они проходят в зале на первом этаже Литературного музея.

Здесь все дышит старинной Одессой… Общаюсь с куратором фестиваля, председателем общественной организации «Митецький Гарт» Викторией Кравченко. Спрашиваю об основном: о чем можно уже говорить в первый день фестиваля?

Виктория улыбается, признается: главное – это заинтересованность людей. Ведь люди не только пришли «что-то там посмотреть», а и прикоснуться к истории.

Коснуться истории

Кстати, прикоснуться к истории можно было без преувеличения. Ведь как только открылась локация с артефактами (все аутентичные!), представленными основателем кафе-музея «Старая Одесса» Петром Манелисом, как подойти к ней стало сразу же очень сложно.

Люди обступили ее со всех сторон (каждый артефакт можно было подержать в руках) и вопросы «что это?», «как это?» звучали все время, пока экспозиция была на глазах. А ведь это только маленькая часть того, что представлена в самой кофейне-музее «Старая Одесса»…

Виктория Кравченко радуется: такой интерес людей к истории, их многочисленные вопросы и даже собственные предложения! Для этого и создавался этот фестиваль, где каждый находит что-то свое, что-то самое интересное, неповторимое…

19 мая 2024 года, по последним историческим данным, Одессе исполнилось 609 лет.

Первое известное название города Кочубеев (Кочубиев). После захвата его турками оно стало Хаджибеем. И только потом Одессой.

Боже, какая «сложная» тема, сколько споров она вызывает!

А вот этот фестиваль – как особая изюминка: познакомьтесь с этим, присмотритесь к той старинной карте, послушайте лекцию Тараса Гончарука или Виолетты Дидук…

Кстати добавим: это не просто «сухие» лекции, это эмоциональный интересный рассказ о нашем с вами прошлом. Специально прислушивалась-присматривалась к докладам историков и гидов: человеческое любопытство не спадает.

Фестиваль получился живым. И это – главное!

Презентации книг, концертные программы, экскурсия по малоизвестным музейным артефактам, исторические квесты, выставки… Что-то уже произошло вчера, а что-то ждет вас сегодня. Ведь и 19 мая фестиваль продлится еще целый день.

Кстати, сегодня должен пройти аукцион, все собранные деньги от которого пойдут, конечно, на помощь нашим ВСУ. Разыгрываться будет копия картины Анатолия Кравченко«Кочубиев-Хаджибей-Одесса»…

А еще вас ждет много других интересных событий.

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