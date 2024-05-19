Новости Одессы и Одесской области

Одесса отмечает свое 609-летие фестивалем в Литмузее (фото)

Одесса отмечает свое 609-летие фестивалем в Литмузее (фото)

Несмотря на войну, Одесса отмечает свое 609-летие масштабным фестивалем, который проходит два дня – 18 и 19 мая. Место проведения этого события – Одесский литературный музей.

Фестиваль: много локаций, много событий

О намерении проведения такого фестиваля «Одесская жизнь» уже рассказывала. Но ведь намерение – это намерение, особенно во время полномасштабной войны.

И все же фестиваль не только открылся, но и уже в первый день продемонстрировал интерес к нему одесситов и всех тех, кому небезразлична история города.

История города… Мы же привыкли к другой дате! Но, может, действительно пришло время лечиться историей? Фестиваль – об этом. Много локаций, много событий…

Литмузей, фестиваль об Одессе
Литмузей, фестиваль об Одессе2
Литмузей, фестиваль об Одессе3
Литмузей, фестиваль об Одессе4
Литмузей, фестиваль об Одессе5
Литмузей, фестиваль об Одессе6
Литмузей, фестиваль об Одессе7
Литмузей, фестиваль об Одессе8

Сад скульптур Одесского литературного музея не узнать. Картины мастеров, фотографии (меня особенно поразили работы Людмилы Джеваги), копии старинных карт и еще, еще, еще… А главное – интерес тех, кто в первый день фестиваля пришел познакомиться со всем представленным. А все представленное даже не перечесть. Кажется, каждый шаг – еще что-то невероятно интересное, порой неведомое…

Литмузей, фестиваль об Одессе, картины

Картины Людмилы Джеваги

Литмузей, фестиваль об Одессе, картина
Литмузей, фестиваль об Одессе, картина Людмилы Джеваги

О, это неведомое или «просто когда-нибудь услышанное»… Группа единомышленников «Одессе Шестьсот», ОО «Несокрушимая молодежь», Художественное пространство и многие другие очень долго готовились к этому двухдневному событию, чтобы рассказать об Одессе, которую мы с вами порой практически не знаем.

Литмузей, фестиваль об Одессе, книги
Литмузей, фестиваль об Одессе, книги2
Литмузей, фестиваль об Одессе, короли
Литмузей, фестиваль об Одессе, Витовт
Литмузей, фестиваль об Одессе, история
Литмузей, фестиваль, история Одессы
Литмузей, фестиваль об Одессе2
Литмузей, фестиваль об Одессе3

Читайте также: Не 230 лет, а 609: почему официальный возраст Одессы не совпадает с историческими документами

Кстати, интересные доклады-лекции – тоже страницы фестиваля. Они проходят в зале на первом этаже Литературного музея.

Литмузей, фестиваль об Одессе, лекция

В лекционном зале

Здесь все дышит старинной Одессой… Общаюсь с куратором фестиваля, председателем общественной организации «Митецький Гарт» Викторией Кравченко. Спрашиваю об основном: о чем можно уже говорить в первый день фестиваля?

Литмузей, фестиваль об Одессе, лектор

Виктория Кравченко

Виктория улыбается, признается: главное – это заинтересованность людей. Ведь люди не только пришли «что-то там посмотреть», а и прикоснуться к истории.

Литмузей, фестиваль об Одессе, посетители
Литмузей, фестиваль об Одессе, выставка
На фестивале об Одессе
Литмузей, фестиваль об Одессе3

Коснуться истории

Кстати, прикоснуться к истории можно было без преувеличения. Ведь как только открылась локация с артефактами (все аутентичные!), представленными основателем кафе-музея «Старая Одесса» Петром Манелисом, как подойти к ней стало сразу же очень сложно.

Литмузей, фестиваль об Одессе, локация артефактов

Локация артефактов из кафе-музея «Старая Одесса»

Люди обступили ее со всех сторон (каждый артефакт можно было подержать в руках) и вопросы «что это?», «как это?» звучали все время, пока экспозиция была на глазах. А ведь это только маленькая часть того, что представлена в самой кофейне-музее «Старая Одесса»…

Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты2
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты3
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты4
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты5
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты6
Литмузей, фестиваль об Одессе, артефакты7

Виктория Кравченко радуется: такой интерес людей к истории, их многочисленные вопросы и даже собственные предложения! Для этого и создавался этот фестиваль, где каждый находит что-то свое, что-то самое интересное, неповторимое…

19 мая 2024 года, по последним историческим данным, Одессе исполнилось 609 лет.

Первое известное название города Кочубеев (Кочубиев). После захвата его турками оно стало Хаджибеем. И только потом Одессой.

Еще по теме: Крепость, порт, зерно: какой была Одесса 609 лет назад (фото, иллюстрации)

Боже, какая «сложная» тема, сколько споров она вызывает!

А вот этот фестиваль – как особая изюминка: познакомьтесь с этим, присмотритесь к той старинной карте, послушайте лекцию Тараса Гончарука или Виолетты Дидук…

Литмузей, фестиваль об Одессе, лектор

Виолетта Дидук

Кстати добавим: это не просто «сухие» лекции, это эмоциональный интересный рассказ о нашем с вами прошлом. Специально прислушивалась-присматривалась к докладам историков и гидов: человеческое любопытство не спадает.

Фестиваль получился живым. И это – главное!

Презентации книг, концертные программы, экскурсия по малоизвестным музейным артефактам, исторические квесты, выставки… Что-то уже произошло вчера, а что-то ждет вас сегодня. Ведь и 19 мая фестиваль продлится еще целый день.

Литмузей, фестиваль об Одессе, копия картины

Копия картины Анатолия Кравченко«Кочубиев-Хаджибей-Одесса»

Кстати, сегодня должен пройти аукцион, все собранные деньги от которого пойдут, конечно, на помощь нашим ВСУ. Разыгрываться будет копия картины Анатолия Кравченко«Кочубиев-Хаджибей-Одесса»…

А еще вас ждет много других интересных событий.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua