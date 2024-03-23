Новости Одессы и Одесской области

Одесса отпразднует свое 609-летие майским фестивалем

Одесса отпразднует свое 609-летие майским фестивалем

Свое 609-летие Одесса отметит двухдневным фестивалем в мае. Когда и где произойдет это событие? Об этом – наш разговор с куратором фестиваля, главой общественной организации «Митецький Гарт» Викторией Кравченко.

Сколько лет Одессе? Сложный вопрос, который и во время полномасштабного вторжения набирает обороты: споры вокруг «болезненной темы» продолжаются.

19 мая 2024 года, по последним историческим данным, Одессе исполнится 609 лет.

Первое известное название города Кочубеев (Кочубиев). После захвата его турками оно стало Хаджибеем. И только потом – Одессой.

Одесса, названия

Фестиваль, который состоится 18-19 мая, не просто хочет ответить на этот вопрос, а, как рассказывает Виктория Кравченко, «это будет первое празднование реальной истории Одессы».

Организаторы фестиваля – группа единомышленников «Одессе Шестьсот», ОО «Несокрушимая молодежь», «Митецький Гарт» и другие.

В фестивале примут участие известные одесские историки и художники.

Куратор фестиваля к 609-летию Одессы Виктория Кравченко

Виктория Кравченко

– Мы стараемся сделать фестиваль действительно живым, насыщенным. В нем примут участие не только историки, но и художники, мастера прикладного искусства, режиссеры, одесские гиды. А стать его гостем смогут все, кто захочет, потому что вход на два фестивальных дня – свободный. Мы надеемся, что фестиваль станет и мощным познавательным событием, и настоящим праздником, – рассказывает Виктория.

Анонс фестиваля в Одессе

Живой и насыщенный… Сейчас идет подготовка к празднованию исторического дня рождения Одессы. Виктория говорит, что на большой сцене ожидается показ пяти постановок Владимира Островского. Это особая театрализованная форма, в которой смогут участвовать все желающие. «Большой потоп берегов Черноморских», «Князь Витовт и Кочубиев»… – вот какие названия имеют эти постановки.

Лекция из серии «Имена украинской Одессы»… Эту интересную тему раскроет на фестивале одесский гид Виолетта Дидук.

Поэты – об Одессе… Презентации книг, концертные программы, экскурсия по малоизвестным музейным артефактам, исторические квесты, выставки…

Одесские историки прочитают гостям фестиваля свои живые лекции по истории города у моря. А еще предстоит аукцион, все собранные деньги от которого пойдут, конечно, на помощь нашим ВСУ.

Картина Анатолия Кравченко

Разыгрываться будет копия картины Анатолия Кравченко «Кочубиев-Хаджибей-Одесса».

Но идет война… Поэтому, конечно, организаторы фестиваля пока не называют адрес локации, где он должен состояться.

Хотите стать гостем фестиваля? Зарегистрируйтесь по ссылке – и вам лично сообщат время и место проведения фестиваля.

Напомним, вход на фестиваль свободен. Рядом с местом его проведения есть укрытие на случай воздушной тревоги.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua