Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подорвался на гранате охранник «Евротерминала»

В Одессе подорвался на гранате охранник «Евротерминала»

В Одессе серьезно пострадал охранник частного логистического центра для фур «Евротерминал» – мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами, которые он получил в результате взрыва в его будке осколочной гранаты.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в будке охранника взорвалась американская граната М-67. На месте происшествия нашли кольцо, рычаг и осколки боеприпаса.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина принес гранату на работу и из-за неосторожного обращения с ней она взорвалась.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, множественные ссадины и кровоизлияния.

Ранее полицейские задержали жителя Одесского района за попытку продать боевую гранату.

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