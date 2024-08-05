Музей однієї виставки: в Одесі відкрив двері Археологічний музей

Пауза довжиною більше двох років

Сотні людей прийшли на відкриття музею, який довше за всі інші не відкривався для відвідувачів. Втім дивитися тут майже нічого – всі більш менш цінні експонати запаковані та відправлені на зберігання до нашої Перемоги. І це стосується не лише золотої кладової та мумії, а майже всього, що було в музеї.

Але, робота музею – це не лише зберігання артефактів, це й наукова робота. Саме нею займалися його співробітники весь цей час. А ще до них приходили на практику студенти – історики, і завдяки їхній допомозі, а також допомозі Художнього музею музей спромігся на відкриття та нову виставку.

Острів, що боронять боги

Коли Ахілл загинув, його мати підняла зі дна моря острів для свого сина. Саме так звучить легенда походження острова Зміїний в давньогрецькому епосі, розповідає Оксана Грицюта в.о завідувачки відділу експонування.

— Для нас примітно, що Північне Причорноморʼя і Зміїний вони вписані у велику давньогрецьку античну міфологію. Ми повноцінно були вписані в античну цивілізацію.

Острів завжди був культовим місцем, а не островом для проживання. За письмовими спогадами, храм Ахілла на Зміїному був з білого мармуру, в музеї зберігся оригінал підніжжя, який можна побачити на виставці. Туди припливали на кораблях, пірати та звичайні моряки, всі, чия доля повʼязана з морем. В залі є вітрина з їхніми дарами. Храм Ахілла функціонував до 1 ст нашої ери, коли вже під натиском варварів антична цивілізація починає відступати. До речі саме із залишків храму, в середині 19 ст. був збудований маяк.

В 2008 році на острові зʼявився музей. Зараз він повністю розторощений, говорить Оксана Грицюта.

— Ми не знаємо, яка доля матеріалів музею, який був на острові. У нас є фото на якому видні підставки для експонатів. Окупанти використовували їх для облаштування свого побуту.

Саме цими страшними фото Віталія Юрасова завершується виставка, присвячена Зміїному. Після Перемоги у археологів та музейників буде багато роботи.

До речі, весь цей час буде працювати освітня програма: лекції для дорослих та дітей. Так, наприклад, вже наступної неділі підлітки зіграють в античну гру. Відновленням правил та фішок займалися саме одеські студенти історики.

Як відвідати виставку

Археологічний музей працює щодня з вівторка по неділю з 10:00 до 18:00.

У разі повітряної тривоги відвідувачів запросять в укриття, яке знаходиться у будівлі Театру опери та балету.