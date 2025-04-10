Наш вопрос: «Есть ли необходимость размещать военнослужащих других стран в Одессе?»

Сергей: Пока идет война, я думаю, что да. Вы жить хотите? Наверное. И я хочу. Мне нужна защита.

Татьяна: Не нужны, думаю, справимся, и будет в Одессе все хорошо.

Валентина: Считаю, что Одессе нужна безопасность, во-первых, и независимость – государству, я имею в виду. Поэтому если будет удобно для независимости, для безопасности, то почему нет?

Игорь: Этого не нужно делать, потому что накличем на себя беду.

Марина Федоровна: Если они нам могут помочь, потому что без них мы все равно ничего не сделаем, пусть будут.

Николай: Если у нас будут здесь иностранные войска, то Путин никогда не завершит эту войну, но мы отобьемся, если они дойдут.

Татьяна Викторовна: Я думаю, что чем самим справляться, лучше кого-нибудь позвать.

Эдуард: Если это поможет все же достичь какого-то мира, перемирия, чтобы двигаться дальше, в сторону развития Украины, то почему нет? Это общепринятая практика.

Олег: Не знаю, это больше эскалация конфликта: больше крови, больше погибших людей.

Ирина: Для того чтобы сохранить свою страну, нам нужна помощь. Почему рашисты могут привлекать все эти непонятные контингенты, скажем так, и почему мы не имеем права на помощь иностранных войск? Имеем право.

Валентин: Думаю, нет. Надо всех тецекашников собрать и отправить. Если собрать их всех, хватит, чтобы заменить тех людей, которых нам могли бы дать.

Виктор: Я думаю, нужны, и не только в Одессе, а так, чтобы на линии разграничения, это было бы еще лучше. Пусть, если на линии разграничения они не хотят, то пусть хоть так.

Елена: Совершенно не нужны в стране иностранные войска. Мы свободная страна, я, конечно, далека от политики, не хочу об этом думать, но политика входит в мою жизнь, как и в жизнь каждого гражданина, но я против войск.

Вячеслав: Нужны. Почему? Безопасность. Хоть какая-нибудь «картинка» будет. Вы же знаете, какие у нас соседи? Вот и все, без вариантов. Пусть размещаются.

Галина: Нам необходим только мир и люди, которые могут этому миру содействовать, а не зарабатывать деньги.

Галина Аркадьевна: Нужны, потому что они нас будут защищать.

Вячеслав: Я думаю, что Одессе не нужны. У нас есть одесситы, которые будут на передовой перед нашим городом, как это было в 2022 году. Когда мы вышли, вы помните, как все было? Когда песок копали и т.д.

Евгений: Больше нужны, чтобы другие иностранные войска, которых мы видеть здесь не желаем, сюда не попали.

Роман: Я не знаю, я не политик, потому и да, и нет, вот так.

Петр: Я думаю, да. Одесса – Украина. По крайней мере, будет надежда какая-то на кого-то, а не как на Америку, которая то да, то нет, то дадим помощь, то не дадим помощь. Я думаю, что это будет полезно.

Наталья Петровна: Я к этому отношусь с недоверием, во-первых, а во-вторых, мне кажется, что это все разговоры, а реально ничего не будет. Поэтому я склонна больше к мирным переговорам.

Светлана: Я, наверное, была бы только «за», если бы были эти дополнительные войска, потому что наши ребята, мужчины уже… аж мороз по коже.

Владимир: Одесса – портовый город, и военные моряки не будут здесь мешать.

Олег: Да пусть будут, кому они мешают? Меньше будут стрелять.

Петр: Я не думаю об этом, если честно. Я не знаю, нужно или не нужно. Нам нужен мир. Всем нужен мир, а какие войска здесь будут: наши или другие, какая разница?

Валентина: Я не большой политик, можно, воздержусь от ответа? Думаю, что людям, которые этим занимаются, виднее.

Светлана Петровна: Нет, мы сами справимся. Со всем, что у нас происходит, мы сами справимся.

Григорий Федорович: Я думаю, что здесь они не нужны, а на линии столкновения – там войска ООН должны быть.

Александр: Я думаю, что они здесь не будут мешать, будет у нас дополнительная защита.

Валерий Иванович: Без помощи нам не одолеть врага, поэтому это просто необходимость, и чем скорее они придут, тем быстрее наступит мир.

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