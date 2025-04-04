Опрос проводился с 29 марта по 3 апреля в мобильном приложении MISTO, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В приоритете уже вторую неделю остается тема увеличения зеленых зон и деревьев — более 35%.

На втором месте (28,5%) — развитие велосипедных дорожек и пешеходных зон.

27% отдают предпочтение благоустройству дворов и детских площадок, a 9% — созданию современных спортивных зон.

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Сегодня, 4 апреля, в мобильном приложении MISTO стартовал новый опрос по развитию инклюзивной среды в Одессе.

Высказать свое мнение на тему «Что будет способствовать развитию инклюзивной среды в Одессе?» можно в течение семи дней — до 10 апреля включительно.

Напомним, группа «Гроші на ЗСУ» во время своей еженедельной акции в очередной раз напомнила местным властям, что во время войны спасают дроны, а не благоустройство, и что волонтеры и активисты готовы к сотрудничеству, а власть не проявляет к ним особого интереса.