О новой угрозе предупреждают в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, такие БпЛА враг может использовать для поражения любого региона нашей страны. Кроме того, риск чрезвычайно высок и из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.
Вот такие взрывоопасные предметы были обнаружены во время дроновой атаки Киева:
«Обязательно предупредите близких. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112», – отмечают в полиции.
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