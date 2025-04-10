О новой угрозе предупреждают в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, такие БпЛА враг может использовать для поражения любого региона нашей страны. Кроме того, риск чрезвычайно высок и из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.

Вот такие взрывоопасные предметы были обнаружены во время дроновой атаки Киева:

«Обязательно предупредите близких. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112», – отмечают в полиции.

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