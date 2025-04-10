Наше запитання – «Чи є необхідність розміщувати військовослужбовців інших країн в Одесі?».

Сергій: Поки йде війна, я думаю, що так. Ви жити хочете? Мабуть. І я хочу. Мені потрібен захист.

Тетяна: Не потрібні, думаю, впораємося, і буде в Одесі все добре.

Валентина: Вважаю, що Одесі потрібна безпека, по-перше, і незалежність – державі, я маю на увазі. Тому, якщо буде зручно для незалежності, для безпеки, то чому ні?

Ігор: Цього не потрібно робити, бо накличемо на себе біду.

Марина Федорівна: Якщо вони нам можуть допомогти, бо без них ми все одно нічого не зробимо, то хай будуть.

Микола: Якщо в нас будуть тут іноземні війська, то Путін ніколи не завершить цю війну, але ми відіб’ємося, якщо вони дійдуть.

Тетяна Вікторівна: Я думаю, що ніж самим справлятися, краще когось покликати.

Едуард: Якщо це допоможе все ж таки досягти якогось миру, перемир’я, щоб рухатися далі, у бік розвитку України, то чому ні? Це загальноприйнята практика.

Олег: Не знаю, це більш ескалація конфлікту: більше крові, більше загиблих людей.

Ірина: Для того, щоб зберегти свою країну, нам потрібна допомога. Чому рашисти можуть залучати оці всі незрозумілі контингенти, скажімо так, і чому ми не маємо права на допомогу іноземних військ? Маємо право.

Валентин: Думаю, ні. Треба всіх тецекашників зібрати і відправити. Якщо зібрати їх усіх, то вистачить, аби замінити тих людей, яких нам могли б дати.

Віктор: Я думаю, потрібні, і не тільки в Одесі, а так, щоб на лінії розмежування, це було б ще краще. Нехай, якщо на лінії розмежування вони не хочуть, то хай хоч так.

Олена: Абсолютно не потрібні в країні іноземні війська. Ми вільна країна, я, звичайно, далека від політики, не хочу про це думати, та політика входить у моє життя, як і в життя кожного громадянина, але я проти військ.

В’ячеслав: Потрібні. Чому? Безпека. Хоч якась «картинка» буде. Бо ви знаєте, які в нас сусіди? От і все, без варіантів. Нехай розміщуються.

Галина: Нам необхідний лише мир і люди, які можуть цьому миру сприяти, а не заробляти тут гроші.

Галина Аркадіївна: Потрібні, бо вони будуть нас захищати.

В’ячеслав: Я гадаю, що Одесі не потрібні. У нас є одесити, які будуть на передовій перед нашим містом, як це було в 2022 році. Коли ми всі вийшли, ви пам’ятаєте, як все було? Коли пісок копали тощо.

Євген: Більше потрібні, щоб інші іноземні війська, яких ми бачити тут не бажаємо, сюди не потрапили.

Роман: Я не знаю, я не політик, тому і так, і ні, ось так.

Петро: Я думаю, так. Одеса – Україна. Принаймні буде надія якась на когось, а не як на Америку, яка то так, то ні, то дамо допомогу, то не дамо допомогу. Я думаю, що це буде корисно.

Наталія Петрівна: Я до цього ставлюся з недовірою, по-перше, а по-друге, мені здається, що все це розмови, а реально нічого не буде. Тому я схильна більше до мирних переговорів.

Світлана: Я, мабуть, була б тільки «за», якщо б були ці додаткові війська, бо наші хлопці, чоловіки вже… аж мороз по шкірі.

Володимир: Одеса – портове місто, і військові моряки не будуть тут заважати.

Олег: Та хай будуть, кому вони заважають? Менше будуть стріляти.

Петро: Я не думаю про це, якщо чесно. Я не знаю, чи потрібно, чи не потрібно. Нам потрібен мир. Всім потрібен мир, а які війська тут будуть: наші чи інші, яка різниця?

Валентина: Я не великий політик, можна, утримаюсь від відповіді? Думаю, що людям, які цим займаються, видніше.

Світлана Петрівна: Ні, ми самі впораємося. З усім, що в нас відбувається, ми самі впораємося.

Григорій Федорович: Я думаю, що тут вони не потрібні, а на лінії зіткнення – там війська ООН повинні бути.

Олександр: Я думаю, що вони тут не заважатимуть, буде в нас додатковий захист.

Валерій Іванович: Без допомоги нам не здолати ворога, тому це просто необхідність, і чим швидше вони прийдуть, тим швидше настане мир.

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