Валентина, г. Одесса:

– Считаю его особенным. Он просто на каждом шагу. Он и в трамвае, и в троллейбусе, и дома. У нас нет такого, что кто-то там съюморил, люди живут этим. И это держит нас. На остановке мужчина выскочил из троллейбуса и говорит: «Скажите, пожалуйста, где Дерибасовская?» – «А чего вы вышли, вам еще 7 остановок». – «Да как же так, я же только что спросил, где Дерибасовская, а мне: быстро-быстро выходи». – «А вы сидели или стояли?»

Галина и Олег, г. Херсон:

– Конечно! Это Одесса! Я считаю, это потому, что Одесса в целом такой город – все пережил. И вот люди, чтобы себя поддерживать, как-то с юмором ко всему относятся, так легче жить.

Ольга, г. Херсон:

– Я к юмору отношусь очень положительно. Полагаю, что юмор должен быть всегда. Он поднимает настроение и продлевает жизнь.

Аня:

– Я считаю, что эта атмосфера, одесская, – только у нас такая. Сленг одесский есть. Город строили люди разных национальностей, так что, возможно, получился какой-то такой вайб.

Светлана:

– Отдельный жанр – не уверена, но вообще – особенный. Есть в этом что-то особенное.

Тимофей:

– В общем-то нет, честно скажу. Может, есть какой-то колорит в Одессе, шутки какие-то, манера общения, но в целом нет.

Елена:

– Конечно – это отдельный жанр. Мы здесь все сейчас юмористы. Юмор нужен. Если не будешь смеяться, то будет очень плохо.

Дана:

– Одесский юмор во мне с детства. Я также думаю, что это общество, люди, просто наша жизнь. Мы живем этим. Одесский юмор – это хорошо.

Лиза, г. Донецк:

– Я вообще привыкла к одесскому юмору, а поначалу это забавляло очень. Да, нравится.

Людмила Григорьевна:

– Такого юмора, как у нас, в нашем городе, больше нет. Наши юмористы самые интересные. Одесситы любят море, любят положительные эмоции, поэтому возникает юмор, если кто-то что-то делает не так.

Ирина, Евгений:

– Я считаю, что есть одесский юмор, но это не юмор, а, наверное, такое чувство внутри, ощущаемое не в каких-то шутках, а в самой манере рассказа. Мы на нем говорим. Вы сходите на Привоз, там все услышите. Юмор помогает жить, с юмором смотреть на происходящее легче. Потому что иначе можно просто сойти с ума.