Аллеи памяти открыты в 19 селах Балтщины и в городе Балта

Аллеи памяти открыты в каждом селе Балтской громады, где есть погибшие воины.

В селах они заняли свое место рядом с памятниками героям Второй мировой войны. А в городе Балта — на центральной площади города. На аллеях установлены стелы с портретами военных, павших на полях боев с российскими оккупантами.

— С родными погибших мы обсуждали фотографии и надписи. На фото есть информация о погибшем и место, где можно возложить цветы. Мы склоняем головы перед всеми павшими героями Украины. Во время войны погибло 49 защитников — жителей Балтской громады, — рассказывает начальник отдела развития культуры и туризма Балтского горсовета Анастасия Фокша.

На центральной площади Балты размещены баннеры с портретами всех павших воинов, выходцев с Балтщины. На двадцати кубах — информация о 49 защитниках, борцах за свободу.

Почтили память каждого погибшего поименно. Всем присвоено звание Герой Балтской громады посмертно. Во время открытия Аллеи в Балте, 6 декабря, почетные награды вручили родным павших.

К каждому портрету благодарные балтяне возложили цветы и свечи.