Новости Одессы и Одесской области

Аллеи памяти открыты в 19 селах Балтщины и в городе Балта

Аллеи памяти открыты в 19 селах Балтщины и в городе Балта

В Балтском крае открыты Аллеи памяти защитников Украины, погибших в борьбе с российскими оккупантами за свободу и свободу Украины. Открытие приурочено ко Дню Вооруженных сил Украины.

Аллеи памяти открыты в каждом селе Балтской громады, где есть погибшие воины.

В селах они заняли свое место рядом с памятниками героям Второй мировой войны. А в городе Балта — на центральной площади города. На аллеях установлены стелы с портретами военных, павших на полях боев с российскими оккупантами. 

— С родными погибших мы обсуждали фотографии и надписи. На фото есть информация о погибшем и место, где можно возложить цветы. Мы склоняем головы перед всеми павшими героями Украины. Во время войны погибло 49 защитников — жителей Балтской громады, — рассказывает начальник отдела развития культуры и туризма Балтского горсовета Анастасия Фокша. 

Аллея памяти в Балте
Аллея памяти в Балте
Аллея памяти в Балте
АЛЕЯ пам'яті у Балті
АЛЛЕЯ ПАМЯТИ ГОЛЬМА
АЛЛЕЯ ПАМЯТИ СЕЛО ПЛОСКОЕ
АЛЛЕЯ ПАМЯТИ МИРОНЫ

На центральной площади Балты размещены баннеры с портретами всех павших воинов, выходцев с Балтщины. На двадцати кубах — информация о 49 защитниках, борцах за свободу.

Почтили память каждого погибшего поименно. Всем присвоено звание Герой Балтской громады посмертно. Во время открытия Аллеи в Балте, 6 декабря, почетные награды вручили родным павших.

К каждому портрету благодарные балтяне возложили цветы и свечи.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить