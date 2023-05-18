Музеи Одессы: как работают во время войны и что интересного показывают

18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Каждый год этот праздник имеет свою особую тему, и в 2023 году это «Музеи, стабильность и благополучие».

Несмотря на сложное военное время, двери одесских музеев открыты для тех, кто хочет развиваться и узнавать что-то новое. Конечно, не все шедевры музейных экспозиций сейчас доступны для обозрения, но сотрудники делают все возможное, чтобы одесситы и гости могли погрузиться в мир прекрасного и провести время с пользой.

Музей западного и восточного искусства

Музей западного и восточного искусства проводит экскурсии, лекции и выставки. В настоящее время можно посетить выставку из фондов музея «Винтаж. Французский плакат», на которой представлены 94 плаката, подаренных французской художницей Сюзанной Савари, которая более 45 лет была преданным другом одесского музея. По воскресеньям по выставке проводится экскурсия, которая начинается в 13.00.

Кроме того, в музее каждую субботу в 14.00 проходят лекции на различные темы. 13 мая одесситам расскажут о художнике, дизайнере, писателе и режиссере русинского происхождения Энди Уорхолле.

Время работы музея — с 12.00 до 18.00, касса работает до 17.30. Выходной день — среда.

Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий — 50 гривен.

Адрес музея: улица Пушкинская, 9.

Литературный музей

В Литературном музее для посетителей доступны только несколько локаций. Это Сад скульптур под открытым небом, галерея и Золотой зал, в котором проводятся концерты и выступления. Для желающих сотрудники музея по предварительной договоренности организуют экскурсии.

Время работы музея — с 10.00 до 17.00. Выходной день — понедельник.

Стоимость билетов в Сад скульптур и галерею — 80 гривен, для студентов, школьников и переселенцев — 40 гривен, при наличии подтверждающего документа.

На концерты в Золотом зале билеты стоят соответственно 120 гривен и 40 гривен.

Адрес: улица Ланжероновская, 2, телефон: (048) 722-33-70.

Художественный музей

В Художественном музее проводятся экскурсии как по постоянной экспозиции, так и по временным выставкам. Также можно посетить знаменитый грот, который расположен под зданием музея.

Время работы — с четверга по воскресенье, с 11.00 до 17.00. Выходные дни — понедельник, вторник и среда.

Стоимость билетов — 100 гривен, для льготных категорий посетителей — 50 гривен.

Адрес музея: улица Софиевская, 5а, телефон (048) 737-38-70.

Историко-краеведческий музей

В музее работает экспозиция, проводятся экскурсии и мероприятия.

Время работы музея — с 10.00 до 16.00, кассы — до 15.30.

Стоимость билетов 25 и 50 гривен.

Адрес музея: улица Гаванная, 4, телефон (048) 722-84-90.

Музей Рериха

Музей Рериха работает так же, как и в довоенное время, а его экспозиция открыта для посещений. Экскурсии проводятся по желанию посетителей на трех языках — украинском, русском и английском.

Время работы музея — с 10.00 до 18.00, выходной день — понедельник.

Вход свободный, однако принимаются добровольные пожертвования для поддержки и развития музея.

Адрес: улица Большая Арнаутская, 47, телефон (048) 704-58-58.

Одесский областной центр украинской культуры

В Одесском центре украинской культуры представлена обширная и богатая экспозиция, посвященная украинскому народному творчеству. Здесь можно увидеть образцы ручной вышивки, уникальные изделия из соломы, предметы гончарного промысла, вручную расписанные народными мастерами в своеобразной и редкой технике. Сотрудники расскажут много интересного и удивительного о нашей родной культуре, творчестве и обычаях. При центре работают курсы народного творчества, где можно научиться вышивать, лепить из глины и многому другому.

Время работы центра — с 10.00 до 17.00. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Вход свободный.

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