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Памятники Пушкину и Воронцову в Одессе: снести нельзя оставить

Памятники Пушкину и Воронцову в Одессе: снести нельзя оставить

Решение Минкульта о демонтаже памятников деятелям имперской и советской эпох сегодня, 10 ноября, поддержало правительство. Они будут изъяты из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики.

В сообщении говорится, что из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия изъяты памятники российскому поэту Александру Пушкину, большевику Николаю Щорсу и другим деятелям российского и советского периода.

Как сообщают в Минкульте, из Госреестра изъяли памятники Пушкину и князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле.

Напомним, что по решению историко-топонимической комиссии, заседание которой вчера состоялось в Одессе, памятники Пушкину на Думской площади и князю Воронцову на Соборной площади сносу не подлежат, поскольку являются частью Всемирного культурного наследия.

Кроме того, по решению правительства и Минкульта, демонтажу и переносу подлежат памятники Пушкину в Киеве, Житомире, Харькове.

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Также из Госреестра изъяли памятник Щорсу, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков», памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» в Киеве. Демонтажу подлежат также памятник адмиралу Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

цитата Мінкульт

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