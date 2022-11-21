Новые имена одесских улиц: кто такой Александр Стурдза?

«Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о выдающихся деятелях культуры, в чью честь будут названы городские улицы. В районе 9-й станции Большого Фонтана находится переулок, который носил название Красных зорь. Теперь переулок будет переименован в честь дипломата, писателя и благотворителя Александра Стурдзы и станет называться Стурдзовским.

Ушел со службы из-за разногласий с начальством

Александр Стурдза происходил из знатного молдавского рода, поэтому получил хорошее домашнее образование, знал шесть языков, учился в Германии, долгое время жил в Европе, Константинополе, а после поселился в Российской империи. Он служил в министерстве внутренних дел и дослужился до чина тайного советника, который примерно соответствовал армейскому званию генерал-лейтенанта.

В 1821 году, в возрасте 30 лет, он приехал в Одессу. Следил за борьбой греков за независимость и помогал беженцам из Османской империи. Однако вскоре его вновь призвали на службу, и он принял участие в работе над административным преобразованием Молдавии и Валахии. Из-за возникших разногласий с министерствами иностранных дел и народного просвещения Стурдза подал в отставку, уехал из столицы и окончательно поселился в Одессе.

Основал кладбище, где и был похоронен

Жил Александр Стурдза в самом начале Екатерининской улицы, а также владел усадьбой на Малом Фонтане. Во время чумной эпидемии Стурдза входил в одесскую комиссию по борьбе с чумой, был одним из учредителей Общества истории и древностей Новороссии, участвовал в основании Архангело-Михайловского женского монастыря. В течение 12 лет состоял вице-президентом Общества земледелия южной России. Кроме того, Стурдза занимался литературной деятельностью.

В 1846 году Стурдза дал деньги на строительство Воскресенской церкви, проект которой создал архитектор Франц Моранди. Рядом с церковью было распланировано кладбище, на котором хоронили богатых людей, а плата за места шла на поддержку воспитательного приюта для девочек-сирот.

Умер Александр Стурдза в июне 1854 года. Похоронили благотворителя в фамильной усыпальнице на Воскресенском кладбище Одессы, которое он же в свое время и основал. В 1930-х годах кладбище было разрушено.

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Фото: katehon.com и Odessa-memory.info