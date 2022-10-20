Новости Одессы и Одесской области

В честь кого переименовывают одесские улицы: кем был Ференц Лист?

В честь кого переименовывают одесские улицы: кем был Ференц Лист?

«Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о людях, в чью честь будут названы городские улицы. Одна из них, которая не так давно носила имя Якова Елина, члена большевистской Иностранной коллегии, теперь будет переименована в честь выдающегося венгерского композитора и музыканта Ференца Листа. В 1847 году он дал в Одессе несколько концертов, а в эти дни мы отмечаем 211 лет со дня его рождения.

Концерты Листа на родине вызывали патриотический подъем

Родился Ференц Лист 22 октября 1811 года в поселке Райдинг, в семье чиновника администрации венгерского князя Эстерхази. Семья будущего композитора была очень музыкальной — отец играл на виолончели в оркестре, которым руководил Йозеф Гайдн. С шести лет отец начал учить Ференца музыке, а уже через два года мальчик впервые выступил перед публикой. Серьезное музыкальное образование Ференц Лист получил в Вене. Он учился у австрийского пианиста Карла Черни, а теорию ему преподавал Антонио Сальери. Выступления Листа производили фурор среди венской публики, а восхищенный Бетховен, с которым музыкант как-то играл в одном из концертов, даже публично поцеловал его.

Ференц Лист стал первым пианистом, который выступал с сольными концертами. Кроме того, современные музыковеды считают Листа родоначальником такой формы совершенствования навыков, как мастер-класс. Первый из них состоялся еще в 1869 году.

Загадочный рояль в Доме ученых

В Одессу Ференц Лист приехал летом 1847 года и дал шесть концертов, в том числе в здании биржи. Эти гастроли стали завершающими в его карьере пианиста-виртуоза. Успех выступлений Листа был невероятным — они неизменно заканчивались овациями, а публика выносила музыканта из зала буквально на руках. Потом еще долго под окнами «Петербургской» гостиницы, в которой остановился Лист, звучали аплодисменты. А музыканты Городского театра специально для венгерского пианиста прямо на улице под его окнами исполнили серенаду.

Существует легенда, что в одесском Доме ученых хранится рояль фирмы «Шредер», на котором Лист играл в Одессе. Легенда повествует, что Лист уезжал из Одессы морем, и в порту, когда грузчики поднимали рояль на корабль, не выдержали крепления и инструмент грохнулся на землю. В гневе Лист даже побил растяп тростью. А поврежденный инструмент остался в Одессе — граф Михаил Толстой купил его для своей жены.

Однако сотрудники Дома ученых относятся к этой легенде скептически. Находящийся у них рояль был изготовлен в 1898 году, а Лист умер за 12 лет до этого — в 1886-м. Кроме того, для своих гастролей в Одессе Ференц Лист использовал рояль знаменитого французского производителя фортепиано Буасело. Тем не менее одесситы не намерены отказываться от красивой легенды и уверены, что рояль еще хранит тепло пальцев легендарного венгра.

улица елина на карте

Еще по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)
    Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)

    Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки в Приморском районе города.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Улицу Греческую украсила новая разметка: еще там появились новые переходы
    Улицу Греческую украсила новая разметка: еще там появились новые переходы

    Коммунальное учреждение СМЭП продолжает обновлять разметку на дорогах Одессы. Также там появились новые пешеходные переходы, а на некоторых перекрестках поменяли схему движения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?
    В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?

    В конце сентября депутаты Одесского горсовета приняли решение о переименовании в рамках декоммунизации шести улиц и переулка. Однако имена людей, в честь которых теперь будут называться улицы нашего города (большая часть из них – в районе Ближние Мельницы), известны далеко не всем. «Кто все эти люди?» – спрашивают одесситы, в том числе и у «Одесской жизни».
    И мы решили восполнить этот пробел и начали серию публикаций, в которых расскажем о тех, чьи имена будут носить одесские улицы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения
    На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения

    На улице Жуковского обновили дорожную разметку и внесли изменения в схему дорожного движения. Также скоре на этой улице появятся велодорожки и установят антипарковочные столбики.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В честь кого переименуют одесские улицы?
    В честь кого переименуют одесские улицы?

    Как известно, одесская мэрия приняла решение о переименовании ряда городских объектов: улиц, переулков, даже микрорайонов. Это процесс небыстрый, и когда на табличках-указателях появятся новые названия, пока сказать сложно. Главная цель – убрать из одесской топонимики названия, связанные со страной-агрессором, а также те, которые собирались изменить в рамках декоммунизации.
    «Одесская жизнь» начинает серию публикаций, в которых расскажет о людях, в чью честь будут названы городские улицы.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить