В честь кого переименовывают одесские улицы: кем был Ференц Лист?

«Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о людях, в чью честь будут названы городские улицы. Одна из них, которая не так давно носила имя Якова Елина, члена большевистской Иностранной коллегии, теперь будет переименована в честь выдающегося венгерского композитора и музыканта Ференца Листа. В 1847 году он дал в Одессе несколько концертов, а в эти дни мы отмечаем 211 лет со дня его рождения.

Концерты Листа на родине вызывали патриотический подъем

Родился Ференц Лист 22 октября 1811 года в поселке Райдинг, в семье чиновника администрации венгерского князя Эстерхази. Семья будущего композитора была очень музыкальной — отец играл на виолончели в оркестре, которым руководил Йозеф Гайдн. С шести лет отец начал учить Ференца музыке, а уже через два года мальчик впервые выступил перед публикой. Серьезное музыкальное образование Ференц Лист получил в Вене. Он учился у австрийского пианиста Карла Черни, а теорию ему преподавал Антонио Сальери. Выступления Листа производили фурор среди венской публики, а восхищенный Бетховен, с которым музыкант как-то играл в одном из концертов, даже публично поцеловал его.

Ференц Лист стал первым пианистом, который выступал с сольными концертами. Кроме того, современные музыковеды считают Листа родоначальником такой формы совершенствования навыков, как мастер-класс. Первый из них состоялся еще в 1869 году.

Загадочный рояль в Доме ученых

В Одессу Ференц Лист приехал летом 1847 года и дал шесть концертов, в том числе в здании биржи. Эти гастроли стали завершающими в его карьере пианиста-виртуоза. Успех выступлений Листа был невероятным — они неизменно заканчивались овациями, а публика выносила музыканта из зала буквально на руках. Потом еще долго под окнами «Петербургской» гостиницы, в которой остановился Лист, звучали аплодисменты. А музыканты Городского театра специально для венгерского пианиста прямо на улице под его окнами исполнили серенаду.

Существует легенда, что в одесском Доме ученых хранится рояль фирмы «Шредер», на котором Лист играл в Одессе. Легенда повествует, что Лист уезжал из Одессы морем, и в порту, когда грузчики поднимали рояль на корабль, не выдержали крепления и инструмент грохнулся на землю. В гневе Лист даже побил растяп тростью. А поврежденный инструмент остался в Одессе — граф Михаил Толстой купил его для своей жены.

Однако сотрудники Дома ученых относятся к этой легенде скептически. Находящийся у них рояль был изготовлен в 1898 году, а Лист умер за 12 лет до этого — в 1886-м. Кроме того, для своих гастролей в Одессе Ференц Лист использовал рояль знаменитого французского производителя фортепиано Буасело. Тем не менее одесситы не намерены отказываться от красивой легенды и уверены, что рояль еще хранит тепло пальцев легендарного венгра.

Еще по теме: