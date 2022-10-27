Новые названия одесских улиц: чем известен Николай Лысенко?

«Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о выдающихся деятелях культуры, в чью честь будут названы городские улицы. Следующим именем, которое исчезнет с табличек-указателей, станет имя Федора Корнюшина. Этот коммунистический деятель за несколько лет из рабочего колбасной фабрики дорос до ответственного секретаря губернского комитета КПУ, и более ничем в Одессе не отличился. Улица его имени будет названа в честь украинского композитора Николая Лысенко.

Лысенко создал первую украинскую оперу для детей

Николай Лысенко был не только композитором, но и пианистом, этнографом и хормейстером. Он многое сделал для украинской музыки, например, первым создал украинскую детскую оперу. И только после Лысенко многие зарубежные композиторы стали работать в этом жанре.

Родился Николай Витальевич 10 марта 1842 года в селе Гриньки Полтавской губернии. Он принадлежал к старинному казацкому старшинскому роду. Его отец был полковником кирасирского полка, а мать происходила из полтавских помещиков. Полковым товарищем отца Николая Лысенко был поэт Афанасий Фет, который учил мальчика русскому языку. Мать обучала его французскому языку, а также изысканным манерам и танцам.

С раннего детства Николай Витальевич занимался музыкой, увлекался поэзией Тараса Шевченко и народными песнями. В девять лет он написал свое первое музыкальное произведение — польку, которую отец издал в подарок к его дню рождения. Мальчик с серебряной медалью окончил харьковскую гимназию, а затем естественный факультет Харьковского университета. В это время он продолжал заниматься музыкой и даже стал известным в Харькове пианистом.

Еще в студенческие годы Лысенко стал собирать народные песни, работать над «Словарем украинского языка», а также участвовал в нескольких кружках, связанных с этнографической деятельностью. В 1869 году Лысенко окончил Лейпцигскую консерваторию, которая считалась одной из лучших в Европе.

Украинские песни восхитили Одессу

С Одессой у Николая Лысенко были прочные творческие связи. Он несколько раз бывал в нашем городе, здесь также прошли премьеры нескольких его опер. В 1884 году Михаил Старицкий основал в Одессе украинскую театральную труппу и стал готовить к постановке оперу Лысенко «Рождественская ночь» по произведению Гоголя. Спектакль прошел с большим успехом, и газета «Одесский листок» с восхищением отзывалась о народном колорите музыки.

Через год на суд одесситов была представлена другая опера Лысенко — «Утопленница». В спектакле участвовали Мария Заньковецкая, Николай Садовский, Марк Кропивницкий, Панас Саксаганский. Музыка и актерское исполнение вызвали восторг у одесситов. Не меньше жителям города понравилась и первая постановка оперы «Наталка Полтавка», для которой Лысенко выполнил оркестровку.

Впрочем, композитор создавал не только оперные спектакли. Среди его произведений есть и одна оперетта — «Черноморцы» на либретто Николая Старицкого, премьера которой также состоялась в Одессе. Она была поставлена по пьесе генерала Якова Кухаренко.

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