Всегда первые: сегодня День Десантно-штурмовых войск ВСУ

Сегодня, 21 ноября 2022 года, в Украине уже в пятый раз отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ – профессиональный праздник украинских десантников. В этом году он выпал на время полномасштабной войны с российскими захватчиками. Чем же примечателен этот род войск?

Вместо синих беретов – бордовые

День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сменил День высокомобильных десантных войск, который отмечался в нашей стране с 1999 года. Тогда его отмечали 2 августа. Но это дата первого прыжка советских парашютистов в Московском военном округе и ничего общего с украинскими десантниками не имеет.

Новая дата праздника, посвященного десантникам, была установлена в 2017 году, когда вышел указ президента Украины Петра Порошенко «О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины», согласно которому учрежден профессиональный праздник, совпадающий с днем чествования покровителя десантных войск архангела Михаила. Тогда же украинские десантники получили и новую военную символику – в частности, цвет их беретов сменили с синего на бордовый, символизирующий цвет крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты носят десантники в 59 странах мира, в том числе в 19 странах НАТО.

С того же 2017 года этот род войск имеет аббревиатуру ДШВ (десантно-штурмовые войска), которая пришла на смену ВДВ (высокомобильные десантные войска). Так они назывались с 2012 года, а до этого – аэромобильные войска ВСУ.

«Элита войска и гордость нации»

Структура ДШВ полностью сформировалась в 2016 году. Сейчас она включает в себя шесть десантно-штурмовых бригад, одну воздушно-десантную, одну аэромобильную и одну егерскую бригаду, а также отдельный дивизион артиллерии.

Командует Десантно-штурмовыми войсками бригадный генерал Максим Миргородский (позывной Майк) – первый в Украине полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

За время проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины десантники героически обороняли Донецкий и Луганский аэропорты, освобождали от врага города и села Донбасса. Тогда ДШВ потеряли более 500 бойцов. В частности, 14 июня 2014 года 40 украинских десантников погибли, когда российские оккупационные силы уничтожили во время посадки украинский самолет Ил-76.

С начала полномасштабного вторжения рф на территорию нашей страны ДШВ ВСУ мужественно противостоят российским захватчикам. Именно они ярко отметились в битве за Гостомель, разгромили врага у Белогоровки, участвовали в деоккупации Харьковской области.

А в начале ноября бойцы Десантно-штурмовых войск уничтожили целое подразделение российских военных. Точное количество погибших оккупантов не называется, но в пресс-службе ДШВ отметили, что их телами «усеяна лесополоса».

«Вы – всегда первые! Вы там, где труднее всего. Вы прошли особый отбор и изнурительную подготовку. Именно поэтому вы являетесь элитой войска и гордостью нации. Закаленные в тяжелых боях, вы дали достойный отпор врагу. Все без исключения бригады наших Десантно-штурмовых войск – легендарные», – такими словам поздравил сегодня украинских десантников главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Поблагодарим же и мы наших доблестных десантников за мужественную защиту нашей земли от рашистских оккупантов и пожелаем им удачи в дальнейшей ликвидации путинских агрессоров.

Источник: Зеркало недели и НВ, фото: Обозреватель, НВ и ТСН