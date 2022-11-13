Новости Одессы и Одесской области

Переименование одесских улиц: кем был Борис Лятошинский?

Переименование одесских улиц: кем был Борис Лятошинский?

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о выдающихся людях, в чью честь будут названы городские улицы. В рамках декоммунизации изменит свое название и улица Ивана Перепечко, советского политического и государственного деятеля. Теперь она будет носить имя украинского композитора Бориса Лятошинского. Именно он считается одним из основателей модернизма и экспрессионизма в украинской классической музыке.

Юрист и композитор

Борис Лятошинский был родом из Житомира, где появился на свет 3 января 1895 года. Играть на скрипке Лятошинский научился в гимназии, а уроки фортепиано ему давала мать. Примерно в то же время раскрылся и талант будущего композитора — он написал для фортепиано мазурку, вальс и квартет.

После гимназии Лятошинский поступил на юридический факультет Киевского университета, но одновременно готовился к поступлению в недавно открытую консерваторию. Тем не менее обучение в университете Лятошинский не бросил, а через год после получения диплома юриста он стал и выпускником консерватории.

В 1920-е годы Лятошинский преподавал в консерватории композицию. В это же время он стал одним из создателей Общества современной музыки. Композитор использовал новаторские приемы, а также помогал в этом своим ученикам.

Борис Лятошинский за роялем

Создатель «дегенеративного искусства»

Лятошинский писал музыку для театра и кино, симфонии, романсы, баллады, оперы, одна из которых — «Золотой обруч» — была создана по повести Ивана Франко «Захар Беркут». Произведения Лятошинского не раз ставили в Одесском оперном театре. По просьбе руководства театра композитор даже отправился в творческую командировку в Таджикистан. Там он изучал народную музыку, на основе которой написал три музыкальные пьесы.

Перед началом войны Лятошинский занимал пост главы правления Союза композиторов Украинской ССР. Однако музыкальная и творческая жизнь не была легкой. Его вместе с Прокофьевым и Шостаковичем обвиняли в формализме и создании «дегенаративного искусства», многие из его сочинений никогда не исполняли при жизни. Музыканта то исключали, то вновь принимали в Союз композиторов СССР. Тем не менее музыкальные произведения Лятошинского были настолько талантливыми и неординарными, что его стали выпускать в «культурные поездки» за границу.

Композитор был удостоен множества наград и премий, однако звание народного артиста УССР и Шевченковскую премию он получил только посмертно. Также после смерти Лятошинский был назван выдающимся украинским композитором.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Переименование улиц: почему Одесса гордится Ольгой Благовидовой?
    Переименование улиц: почему Одесса гордится Ольгой Благовидовой?

    «Одесская жизнь» продолжает рассказывать о выдающихся деятелях культуры, в чью честь будут названы городские улицы. Из списка одесских топонимов исчезнет имя Тараса Кострова (настоящее имя Александр Мартыновский), одного из организаторов большевистского подполья в Одессе, а также первого редактора «Комсомольской правды». Улица, которая еще недавно носила его имя, будет названа в память об Ольге Благовидовой, выдающейся оперной певице и педагоге.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Новые названия одесских улиц: чем известен Николай Лысенко?
    Новые названия одесских улиц: чем известен Николай Лысенко?

    «Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о выдающихся деятелях культуры, в чью честь будут названы городские улицы. Следующим именем, которое исчезнет с табличек-указателей, станет имя Федора Корнюшина. Этот коммунистический деятель за несколько лет из рабочего колбасной фабрики дорос до ответственного секретаря губернского комитета КПУ, и более ничем в Одессе не отличился. Улица его имени будет названа в честь украинского композитора Николая Лысенко.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Декоммунизация по-одесски: чьи имена исчезнут из названий улиц?
    Декоммунизация по-одесски: чьи имена исчезнут из названий улиц?

    На днях в Одессе прошло очередное заседание историко-топонимической комиссии. Об этом рассказал член комиссии, историк Александр Бабич.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В честь кого переименовывают одесские улицы: кем был Ференц Лист?
    В честь кого переименовывают одесские улицы: кем был Ференц Лист?

    «Одесская жизнь» продолжает серию публикаций, в которых рассказывает о людях, в чью честь будут названы городские улицы. Одна из них, которая не так давно носила имя Якова Елина, члена большевистской Иностранной коллегии, теперь будет переименована в честь выдающегося венгерского композитора и музыканта Ференца Листа. В 1847 году он дал в Одессе несколько концертов, а в эти дни мы отмечаем 211 лет со дня его рождения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?
    В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?

    В конце сентября депутаты Одесского горсовета приняли решение о переименовании в рамках декоммунизации шести улиц и переулка. Однако имена людей, в честь которых теперь будут называться улицы нашего города (большая часть из них – в районе Ближние Мельницы), известны далеко не всем. «Кто все эти люди?» – спрашивают одесситы, в том числе и у «Одесской жизни».
    И мы решили восполнить этот пробел и начали серию публикаций, в которых расскажем о тех, чьи имена будут носить одесские улицы.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить