Переименование одесских улиц: кем был Борис Лятошинский?

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о выдающихся людях, в чью честь будут названы городские улицы. В рамках декоммунизации изменит свое название и улица Ивана Перепечко, советского политического и государственного деятеля. Теперь она будет носить имя украинского композитора Бориса Лятошинского. Именно он считается одним из основателей модернизма и экспрессионизма в украинской классической музыке.

Юрист и композитор

Борис Лятошинский был родом из Житомира, где появился на свет 3 января 1895 года. Играть на скрипке Лятошинский научился в гимназии, а уроки фортепиано ему давала мать. Примерно в то же время раскрылся и талант будущего композитора — он написал для фортепиано мазурку, вальс и квартет.

После гимназии Лятошинский поступил на юридический факультет Киевского университета, но одновременно готовился к поступлению в недавно открытую консерваторию. Тем не менее обучение в университете Лятошинский не бросил, а через год после получения диплома юриста он стал и выпускником консерватории.

В 1920-е годы Лятошинский преподавал в консерватории композицию. В это же время он стал одним из создателей Общества современной музыки. Композитор использовал новаторские приемы, а также помогал в этом своим ученикам.

Создатель «дегенеративного искусства»

Лятошинский писал музыку для театра и кино, симфонии, романсы, баллады, оперы, одна из которых — «Золотой обруч» — была создана по повести Ивана Франко «Захар Беркут». Произведения Лятошинского не раз ставили в Одесском оперном театре. По просьбе руководства театра композитор даже отправился в творческую командировку в Таджикистан. Там он изучал народную музыку, на основе которой написал три музыкальные пьесы.

Перед началом войны Лятошинский занимал пост главы правления Союза композиторов Украинской ССР. Однако музыкальная и творческая жизнь не была легкой. Его вместе с Прокофьевым и Шостаковичем обвиняли в формализме и создании «дегенаративного искусства», многие из его сочинений никогда не исполняли при жизни. Музыканта то исключали, то вновь принимали в Союз композиторов СССР. Тем не менее музыкальные произведения Лятошинского были настолько талантливыми и неординарными, что его стали выпускать в «культурные поездки» за границу.

Композитор был удостоен множества наград и премий, однако звание народного артиста УССР и Шевченковскую премию он получил только посмертно. Также после смерти Лятошинский был назван выдающимся украинским композитором.