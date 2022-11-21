Почему в Одессе временно не ходит трамвай №13?

Две фуры столкнулись на 390 километре в сторону столицы на Киевской трассе. Одна из них перевернулась и перекрыла две полосы движения из четырех.

Мы сейчас очень много говорим о войне, ведь она более восьми месяцев назад вторглась в нашу жизнь и никак нас не отпускает. Из-за нее, подлой, на задний план отошли почти все мирные темы. Мы стали мало говорить о воспитании, перестали замечать и думать о том, что чувствуют другие люди.

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