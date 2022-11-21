Почему в Одессе временно не ходит трамвай №13?

Сегодня, в понедельник, 21 ноября 2022 года, в Одессе временно приостановлено движение трамвая №13 из-за дорожной аварии.
Как сообщили на коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», ДТП случилось на пересечении проспекта Небесной Сотни и 13-й линии.
«Из-за отключения светофорного объекта водитель легкового автомобиля не предоставил приоритет в движении трамвайного маршрута №13 и допустил столкновение», – пояснили транспортники.
В результате оба транспортных средства получили механические повреждения, и трамвай №13 одесситам можно пока не ждать.
Фото: traffic.od.ua