В Одесской области планируют построить модульный городок для переселенцев (фото)

В Подольской городской громаде на севере Одесской области планируют начать строительство модульных домов для переселенцев. Об этом рассказали в пресс-службе Подольского городского совета.

Как сообщили в Подольском городском совете, в их громаде проживают более 2 тысяч переселенцев. В самом городе еще до полномасштабного вторжения были проблемы с жилплощадью, поэтому исполняющий полномочия Подольского городского головы Олег Албанский провел рабочую встречу с представителями архитектурно-строительной кампании PS-GROUP, которая и будет устанавливать дома для переселенцев.

Технология строительства из модулей позволяет выстроить полноценное жилье за короткий промежуток времени. К примеру, традиционное строительство с такими задачами не справится, поскольку только на подготовку фундамента уходят долгие месяцы. Потребность в таком жилье в обществе есть, ведь количество внутренне перемещенных лиц в Подольске продолжает расти.

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Напомним, что в Одессе десять первых модульных домиков в ближайшее время будут установлены в приморской зоне на Пересыпи.

Фото: Подольский городской совет