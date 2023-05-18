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Музей в Покровке: как работает и какие экспозиции составили его основу

Музей в Покровке: как работает и какие экспозиции составили его основу

Село Покровка принадлежит к Любашевской общине. Основу экспозиции музея составили вещи обиходного искусства и сельского быта прошлого века, которые долгие годы собирала директор местного Дома культуры Наталья Рой вместе с работниками.

Когда это собрание древностей увидел Покровский староста Сергей Бурдов, который сейчас служит в ВСУ, то сразу предложил создать музей села.

В здании старостата сделали косметический ремонт и обустроили экспозиции. Отдельно отведено место для работ местных умельцев. Первой свои работы подарила заведующая детским садом Елена Батринча. Надежда Притуляк презентовала картины, посуду, Сергей Китик и Сергей Рой – старинные подковы, Александр Костенюк с Юрием Иваненко – утюги, Елена Зайцева – собственноручно вышитую икона. Благодаря Любви Волощук появились кроватка, дорожки, полотенца и т.д.

Планируют создать и экспозицию, посвященную Павлу Кондрацкому, в имении которого расположена школа.

школа

Как известно, Покровка Любашевской громады, что на реке Тилигул славится своим храмом Ивана Богослова. Построил его помещик пан Кондрацкий. Он, инженер по специальности, хозяйничал здесь по-современному. Его пять тысяч десятин земли возделывали паровые плуги, крестьянам и наемным работникам выплачивалась заработная плата. Инженер построил силосные башни, электростанцию, маслобойню, дома для крестьян, а для семьи – двухэтажный дом. Все из кирпича, который производили неподалеку. В строительный раствор, как в средние века, для крепости добавляли яйца.

Силостные башни

Построили и храм, строительство которого завершили в 1911-м и рукоположили в честь Ивана Богослова.

Храм Ивана Богослова

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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