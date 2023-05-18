Музей в Покровке: как работает и какие экспозиции составили его основу

Село Покровка принадлежит к Любашевской общине. Основу экспозиции музея составили вещи обиходного искусства и сельского быта прошлого века, которые долгие годы собирала директор местного Дома культуры Наталья Рой вместе с работниками.

Когда это собрание древностей увидел Покровский староста Сергей Бурдов, который сейчас служит в ВСУ, то сразу предложил создать музей села.

В здании старостата сделали косметический ремонт и обустроили экспозиции. Отдельно отведено место для работ местных умельцев. Первой свои работы подарила заведующая детским садом Елена Батринча. Надежда Притуляк презентовала картины, посуду, Сергей Китик и Сергей Рой – старинные подковы, Александр Костенюк с Юрием Иваненко – утюги, Елена Зайцева – собственноручно вышитую икона. Благодаря Любви Волощук появились кроватка, дорожки, полотенца и т.д.

Планируют создать и экспозицию, посвященную Павлу Кондрацкому, в имении которого расположена школа.

Как известно, Покровка Любашевской громады, что на реке Тилигул славится своим храмом Ивана Богослова. Построил его помещик пан Кондрацкий. Он, инженер по специальности, хозяйничал здесь по-современному. Его пять тысяч десятин земли возделывали паровые плуги, крестьянам и наемным работникам выплачивалась заработная плата. Инженер построил силосные башни, электростанцию, маслобойню, дома для крестьян, а для семьи – двухэтажный дом. Все из кирпича, который производили неподалеку. В строительный раствор, как в средние века, для крепости добавляли яйца.

Построили и храм, строительство которого завершили в 1911-м и рукоположили в честь Ивана Богослова.