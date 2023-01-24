В Одесском театре юного зрителя – уютная и теплая премьера

Уютно и тепло, как под детским одеялом. Именно такое чувство осталось после просмотра первой премьеры года в Одесском театре юного зрителя. «Колыбельная» – так называется спектакль, который поставил Александр Давлатян по мотивам украинских колыбельных. Дебютная режиссерская работа актера театра вышла чрезвычайно трогательной и хрупкой, как голос матери и очаровала как самых юных, так и взрослых зрителей.

Режиссер предложил погрузиться в волшебный мир снов, проводниками в который стали непоседливые Дремоты и их друзья Кот, Дремко и Сонько. Каждый из них отвечает за определенный этап сна и имеет свой характер. Актеры, задействованные в спектакле – молодое поколение театра, и, хотя они еще не стали родителями, это не помешало им войти в эту роль. Девушки, со всей нежностью, на которую способна материнская душа, поют а капелла мелодичные колыбельные разных времен и регионов, в том числе и те, которые звучали в семье Александра Давлатяна. Сцена оформлена как комната, где засыпает ребенок. Через полумрак на сцене, мы хорошо видим инсталляции, детских снов сотканных из света и рисунков юных художников.

Время, когда звучит колыбельная песня, это время абсолютного единения матери и ребенка, и не важно, знает ли мама музыкальную грамоту, есть ли у нее голос – для детей нет в мире звуков более приятных. И в беспокойные времена, именно такое единение, чувство защищенности необходимо ощущать детям как можно дольше. Этот час, проведенный в зрительном зале театра, поможет восстановить эти эмоции, даже если вы уже давно не ребенок.

Следующие премьерные показы «Колыбельной» состоятся 4 февраля.

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