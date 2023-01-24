Новости Одессы и Одесской области

В Одесском театре юного зрителя – уютная и теплая премьера

В Одесском театре юного зрителя – уютная и теплая премьера

Уютно и тепло, как под детским одеялом. Именно такое чувство осталось после просмотра первой премьеры года в Одесском театре юного зрителя.
«Колыбельная» – так называется спектакль, который поставил Александр Давлатян по мотивам украинских колыбельных. Дебютная режиссерская работа актера театра вышла чрезвычайно трогательной и хрупкой, как голос матери и очаровала как самых юных, так и взрослых зрителей.

Режиссер предложил погрузиться в волшебный мир снов, проводниками в который стали непоседливые Дремоты и их друзья Кот, Дремко и Сонько. Каждый из них отвечает за определенный этап сна и имеет свой характер. Актеры, задействованные в спектакле – молодое поколение театра, и, хотя они еще не стали родителями, это не помешало им войти в эту роль. Девушки, со всей нежностью, на которую способна материнская душа, поют а капелла мелодичные колыбельные разных времен и регионов, в том числе и те, которые звучали в семье Александра Давлатяна. Сцена оформлена как комната, где засыпает ребенок. Через полумрак на сцене, мы хорошо видим инсталляции, детских снов сотканных из света и рисунков юных художников.

Одесский ТЮЗ, премьера
Одесский ТЮЗ, премьера2
Одесский ТЮЗ, премьера3

Время, когда звучит колыбельная песня, это время абсолютного единения матери и ребенка, и не важно, знает ли мама музыкальную грамоту, есть ли у нее голос – для детей нет в мире звуков более приятных. И в беспокойные времена, именно такое единение, чувство защищенности необходимо ощущать детям как можно дольше. Этот час, проведенный в зрительном зале театра, поможет восстановить эти эмоции, даже если вы уже давно не ребенок.

Одесский ТЮЗ, премьера4
Одесский ТЮЗ, премьера5
Одесский ТЮЗ, премьера6

Следующие премьерные показы «Колыбельной» состоятся 4 февраля.

Одесский ТЮЗ, премьера, афиша

Читайте также: Одесская Музкомедия: первая премьера в военное время, еще и «цирковая» (фото).

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить