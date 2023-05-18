Как сейчас живет и работает исторический музей в городе Балта

Балтский исторический музей 12 лет назад открывался как сокровищница древности. А сегодня заведение стало еще и символом несокрушимого духа украинского народа.

Любовь музейных работников и его директора Петра Ткача к родному краю, к Украине и их труд превратили заведение в мощный центр патриотизма.

Здесь открываются таланты мастеров народных ремесел. Многочисленные мероприятия, выставки умельцев, художественные пленумы, презентации прозаических книг и стихов – стали знаковыми для музея.

А еще в заведении ввели закрепление школьниками уроков истории. Ведь среди разнообразия артефактов, где вехи родного края оживают в фотографиях и экспонатах, где перед юными предстают подвиги земляков прошлого и настоящего, дети учатся любить и ценить свою страну и все свое, украинское.

— Исторический музей — место, где встречаются настоящее и прошлое. Здесь мы с учениками исследуем историю нашего города. И искренне благодарим за предоставление нам возможности прикоснуться к нашему наследию, — говорит учительница гимназии Наталья Карасюк.

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