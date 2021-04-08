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Незнакомая Одесса: о судьбе синагоги с «аж тремя названиями» (фото)

Незнакомая Одесса: о судьбе синагоги с «аж тремя названиями» (фото)

Этой одесской синагоги уже давно нет. А память о величественном здании красоты необыкновенной, служившем настоящим украшением улицы Екатерининской, живет по сей день.

Новая, Холодная и Шалашная

– Проводя экскурсии по одесскому еврейскому музею, я рассказываю, что здания этой синагоги нет уже больше чем 100 лет. Что у нее было «аж целых три» названия: Новая, Холодная и Шалашная. Она была построена в конце ХIХ века, а в 1919 году сгорела, – рассказывает сотрудник Музея истории одесских евреев Владимир Чаплин.

Почему же «аж целых три» названия было у старинной синагоги?

Владимир Чаплин поясняет:

– Синагога была построена архитектором И. Тарнопольским и инженером М. Писаревским в 1887 году. Она появилась уже после Главной и Бродской синагог. Поэтому и «Новая». Помещение синагоги не отапливалось, что дало название «Холодная». А «Шалашная» – по названию упирающегося в нее Шалашного переулка.

Благодаря имеющимся в Музее историческим фотографиям и снимкам из Facebook, мы имеем возможность увидеть, как выглядела эта исчезнувшая с карты города синагога.

Шалашная синагога

Из собрания Музея истории евреев Одессы

Кстати, обратите внимание на работу краеведа Е.Сокольского, где мы можем видеть, как выглядел участок Екатерининской, когда синагога еще стояла на своем месте, и как выглядит это место сейчас.

синагога на Екатерининской: было и стало

Изображение из Facebook-сообщества «Одесса: было-стало»

Владимир Чаплин приводит текст публикации в газете «Одесский листок» за август 1912 года, где есть историческая справка о Шалашной (Новой, Холодной) синагоге: «В ближайшее воскресенье, новая синагога (шалашная) на Екатерининской улице празднует 25-летие своего существования. В 1833 г. была основана молельня Вайнгуртом и Ландесманом, а 1887 г. она была перестроена в синагогу на средства коробочного сбора. Синагогу открыл градоначальник Зеленой. Прихожане синагоги, по случаю предстоящего 25-летия, собрали 10 тыс. руб., которые израсходованы на устройство электрического освещения и на ремонт синагоги. Ныне усилен хор и приглашен новый кантор».

Как выглядело это здание, рассказывает «Иллюстрированный практический путеводитель по Одессе» Григория Москвича за 1904 год:

«Новая (Холодная) синагога, на Екатерининской улице, построена в англо-готическом стиле и не оштукатурена. У главного фасада – три выступа до среднего и боковых выходов. Две чугунные лестницы ведут на хоры, которые устроены с трех сторон между кирпичными столбами. Здание внутри оштукатурено и богато отделано лепными украшениями; пол мраморный…».

«Загорелось здание Шалашной синагоги»

Почему же сгорело это здание?

По этому поводу Владимир Чаплин обращает внимание на две публикации. Автор сайта «Об Одессе с любовью» Ю. Парамонов пишет: «Пожар был вызван снарядами, выпущенными с французского военного корабля, оставлявшего Одессу».

А вот в статье одесского исследователя Виктора Савченко «Одесский десант (август, 1919 г.)» сообщается: «Примерно в 14:40 кораблям «белой» эскадры сигналами пришла информация, что в район артиллерийского училища и у деревни Чубаевка скопились «красные» войска для отражения десанта. Крейсеры «Кагул» и «Карадок» открыли орудийный огонь по скоплению войск, что привело к паническому отступлению всех частей «красных», еще до начала боя с десантом. …Несколько снарядов разорвались в районе Малой Арнаутской, загорелось здание Шалашной синагоги…».

Ну а дальше – «как водится»: после пожара правление синагоги начало сбор средств для восстановления как самого сгоревшего здания, так и для аренды другого помещения для богослужения. Но установившаяся в Одессе советская власть в феврале 1920-го не позволила осуществиться этим планам…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о судьбе зданий Новобазарной синагоги и синагоги Нахлас Елиезер на Пересыпи у рынка «Летучий Голландец».

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Фото: Facebook-страница «Еврейский музей Одессы», Facebook-сообщество «Одесса: было-стало»

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