Незнакомая Одесса: о судьбе синагоги с «аж тремя названиями» (фото)

Этой одесской синагоги уже давно нет. А память о величественном здании красоты необыкновенной, служившем настоящим украшением улицы Екатерининской, живет по сей день.

Новая, Холодная и Шалашная

– Проводя экскурсии по одесскому еврейскому музею, я рассказываю, что здания этой синагоги нет уже больше чем 100 лет. Что у нее было «аж целых три» названия: Новая, Холодная и Шалашная. Она была построена в конце ХIХ века, а в 1919 году сгорела, – рассказывает сотрудник Музея истории одесских евреев Владимир Чаплин.

Почему же «аж целых три» названия было у старинной синагоги?

Владимир Чаплин поясняет:

– Синагога была построена архитектором И. Тарнопольским и инженером М. Писаревским в 1887 году. Она появилась уже после Главной и Бродской синагог. Поэтому и «Новая». Помещение синагоги не отапливалось, что дало название «Холодная». А «Шалашная» – по названию упирающегося в нее Шалашного переулка.

Благодаря имеющимся в Музее историческим фотографиям и снимкам из Facebook, мы имеем возможность увидеть, как выглядела эта исчезнувшая с карты города синагога.

Кстати, обратите внимание на работу краеведа Е.Сокольского, где мы можем видеть, как выглядел участок Екатерининской, когда синагога еще стояла на своем месте, и как выглядит это место сейчас.

Владимир Чаплин приводит текст публикации в газете «Одесский листок» за август 1912 года, где есть историческая справка о Шалашной (Новой, Холодной) синагоге: «В ближайшее воскресенье, новая синагога (шалашная) на Екатерининской улице празднует 25-летие своего существования. В 1833 г. была основана молельня Вайнгуртом и Ландесманом, а 1887 г. она была перестроена в синагогу на средства коробочного сбора. Синагогу открыл градоначальник Зеленой. Прихожане синагоги, по случаю предстоящего 25-летия, собрали 10 тыс. руб., которые израсходованы на устройство электрического освещения и на ремонт синагоги. Ныне усилен хор и приглашен новый кантор».

Как выглядело это здание, рассказывает «Иллюстрированный практический путеводитель по Одессе» Григория Москвича за 1904 год:

«Новая (Холодная) синагога, на Екатерининской улице, построена в англо-готическом стиле и не оштукатурена. У главного фасада – три выступа до среднего и боковых выходов. Две чугунные лестницы ведут на хоры, которые устроены с трех сторон между кирпичными столбами. Здание внутри оштукатурено и богато отделано лепными украшениями; пол мраморный…».

«Загорелось здание Шалашной синагоги»

Почему же сгорело это здание?

По этому поводу Владимир Чаплин обращает внимание на две публикации. Автор сайта «Об Одессе с любовью» Ю. Парамонов пишет: «Пожар был вызван снарядами, выпущенными с французского военного корабля, оставлявшего Одессу».

А вот в статье одесского исследователя Виктора Савченко «Одесский десант (август, 1919 г.)» сообщается: «Примерно в 14:40 кораблям «белой» эскадры сигналами пришла информация, что в район артиллерийского училища и у деревни Чубаевка скопились «красные» войска для отражения десанта. Крейсеры «Кагул» и «Карадок» открыли орудийный огонь по скоплению войск, что привело к паническому отступлению всех частей «красных», еще до начала боя с десантом. …Несколько снарядов разорвались в районе Малой Арнаутской, загорелось здание Шалашной синагоги…».

Ну а дальше – «как водится»: после пожара правление синагоги начало сбор средств для восстановления как самого сгоревшего здания, так и для аренды другого помещения для богослужения. Но установившаяся в Одессе советская власть в феврале 1920-го не позволила осуществиться этим планам…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о судьбе зданий Новобазарной синагоги и синагоги Нахлас Елиезер на Пересыпи у рынка «Летучий Голландец».

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Фото: Facebook-страница «Еврейский музей Одессы», Facebook-сообщество «Одесса: было-стало»