Заброшка на Ольгиевской: что стало с бывшим памятником архитектуры?

Ольгиевская — улица тихая. Так же тихо потихоньку себе разрушается одна из ее достопримечательностей — бывшая Новобазарная синагога (Ольгиевская, 14).

Понятно, что у каждого заброшенного исторического здания своя судьба. У этой бывшей синагоги — тоже. Особенно «интересно», как некогда официально признанный памятник архитектуры перестает быть таковым. Причем, тоже официально.

Ресурс «Домофото» дает нам о Новобазарной (называлась так, потому что находилась неподалеку от Нового базара) синагоге такую информацию: «Новобазарная синагога. Ольгиевская, 14. Архитекторы: Маврикий Рейнгерц, этажность: 2. Начало строительства — 1894. Окончание строительства — 1894. Стиль — ориентализм. Текущее состояние: не используется (заброшено). Здание было выявленным памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Новобазарная синагога» (включено в список по решению Одесского Облисполкома № 580 от 27.12.1991 г.)…»

И самое «интересное»: «Исключено из списка приказом Министерства Культуры № 728/0/16-08 от 20.06.2008 г.) [ОД-6/2013]».

Отметим, что в советские времена здесь располагался завод «Динамо». В начале 80-х тут размещался Производственный творческо-экспериментальный комбинат Общества охраны памятников истории и культуры.

Отметим еще, что почти сразу после того, как бывшая синагога и бывший заводик перестала значиться памятником архитектуры, она «благополучно» горела. Пожар случился в 2009 году.

А еще перед этим ходили упорные слухи, что здание продано, синагогу снесут и построят высотку. Не случилось.

Что теперь? По сути, мы имеем остов бывшего исторического здания.

Сейчас он окружен крепким и высоким металлическим ограждением. Проникнуть вовнутрь нельзя, увидеть, что осталось от здания, можно, если перейти на другую сторону. Мало что осталось. Правда, фасад проглядывается, как и былая красота синагоги. Все остальное — как и другие наши заброшки: зияющие пустотой окна, осыпающиеся стены, дикость и запустение.

Время от времени в одесских СМИ появляется информация, что синагогу «снова продают». Вся эта «история на продажу» длится уже годами. Последняя по времени информация об очередной продаже бывшей Новобазарной синагоги появилось в конце прошлого года. Вероятно, в скором времени они появятся еще.

А Новобазарная синагога, вернее, то, что от нее осталось, тем временем продолжает поражать нас своей стойкостью, оставшимися от прошлого историческими очертаниями и пониманием, что однажды ее может постичь судьба Масонского дома, и мы лишь станем вздыхать на очередных останках бывшего памятника архитектуры.

Увы, мне так и не попалось ни одного старого фото или открытки с изображением Новобазарной синагоги во времена ее величия, когда она еще была жива. Зато сегодня мы еще можем запечатлеть следы ее былой красоты. Кто знает, что будет завтра…

Фото автора

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