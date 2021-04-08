Новости Одессы и Одесской области

Как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы

Как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы

Доехать в центр Одессы из отдаленных районов города было всегда непросто. И карантинные ограничения проблему эту проще не делают. Как добраться на работу с I Заставы, мы выясняли у жителей этого микрорайона.

Троллейбусы и маршрутки

С I Заставы в центр можно добраться троллейбусом №3. К тому же – на время ремонта Ивановского моста здесь курсирует и троллейбус №14.

Проходят в этом районе маршрутки №233 и №8, которая идет на 7-й километр. А с утра до обеда – еще и маршрутка №128.

Жалоб на соблюдение расписаний общественного транспорта у местных жителей нет – очередей по утрам, говорят, не наблюдается.

Троллейбус, как правило, приходится ожидать минут 10-15. Маршрутку, если нет форс-мажоров, – 15-20 минут. Маршрутки «набирают» пассажиров без ограничений. Троллейбусы – как повезет: некоторые водители соблюдают карантинные нормы, а другие – открывают двери всем желающим без ограничений.

Сколько платят за проезд?

Стоимость проезда в любой маршрутке по городу – 7 грн. Если на работу приходится добираться с пересадкой – двумя видами транспорта – ежедневно на дорогу приходится тратить 24-28 грн. Так что в период карантина – когда население все же ограничивает передвижение по городу – ежемесячный проезд обойдется примерно в 225 грн.

При хорошем раскладе дорога на работу с пересадкой занимает около часа. А если понадобиться заказать такси, за него придется выложить порядка 120 грн.

Также читайте: Сколько стоит доехать в Одессе с поселка Котовского в город: маршрутки, автобусы, такси.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить