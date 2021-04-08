Как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы

Доехать в центр Одессы из отдаленных районов города было всегда непросто. И карантинные ограничения проблему эту проще не делают. Как добраться на работу с I Заставы, мы выясняли у жителей этого микрорайона.

Троллейбусы и маршрутки

С I Заставы в центр можно добраться троллейбусом №3. К тому же – на время ремонта Ивановского моста здесь курсирует и троллейбус №14.

Проходят в этом районе маршрутки №233 и №8, которая идет на 7-й километр. А с утра до обеда – еще и маршрутка №128.

Жалоб на соблюдение расписаний общественного транспорта у местных жителей нет – очередей по утрам, говорят, не наблюдается.

Троллейбус, как правило, приходится ожидать минут 10-15. Маршрутку, если нет форс-мажоров, – 15-20 минут. Маршрутки «набирают» пассажиров без ограничений. Троллейбусы – как повезет: некоторые водители соблюдают карантинные нормы, а другие – открывают двери всем желающим без ограничений.

Сколько платят за проезд?

Стоимость проезда в любой маршрутке по городу – 7 грн. Если на работу приходится добираться с пересадкой – двумя видами транспорта – ежедневно на дорогу приходится тратить 24-28 грн. Так что в период карантина – когда население все же ограничивает передвижение по городу – ежемесячный проезд обойдется примерно в 225 грн.

При хорошем раскладе дорога на работу с пересадкой занимает около часа. А если понадобиться заказать такси, за него придется выложить порядка 120 грн.

Также читайте: Сколько стоит доехать в Одессе с поселка Котовского в город: маршрутки, автобусы, такси.