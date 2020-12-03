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Одесская синагога на Пересыпи: давняя история и руинное сегодня (фото)

Одесская синагога на Пересыпи: давняя история и руинное сегодня (фото)

Мы на Пересыпи, на улице Одария. Здесь, за сегодняшним радиорынком «Летучий Голландец», находятся руины. Это то, что осталось от известнейшей одесской синагоги Нахлас Елиезер (синагога Клеймана). О ней уже очень давно говорят именно так: разрушенная синагога.

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Просуществовала почти 100 лет

История синагоги берет свое начало с 1890-х годов, когда оказалось, что еврейское население крупного окраинного промышленного района Пересыпь не имело своей синагоги. В начале 1890-х годов на пожертвования местных жителей построили скромное здание синагоги общины Нахлас Елиезер (Элиэзер).

Ее закрыли в 1920 году. А когда в середине 50-х годов прошлого века была закрыта синагога в центре Одессы на улице Пушкинской, именно эта, на Пересыпи, стала единственной действующей в городе, вместе с пекарней для выпечки мацы… Так она долгое время оставалась «главной» синагогой Одессы. «Еврейский Мир. Газета русскоязычной Америки» пишет, что сюда приезжали за мацой даже из Кишинева.

Большая часть здания обвалилась в 1992 году. Обошлось без жертв, удалось также спасти свитки Торы.

«И вот одним солнечным днем 1992 года произошло самое страшное. Изрядно обветшавшая центральная часть здания — там, где находился молитвенный зал, — рухнула. По словам одного из прихожан «Нахлас Элиэзер» Владимира Бараца, только чудом никто не пострадал: «В час дня я еще был в синагоге на службе, а в три часа по городу поползли слухи об обрушении. На Пересыпь съехалось тогда полгорода, мы вручную разгребали завалы. К счастью, свитки Торы не пострадали», — цитирует очевидца «Еврейский мир».

Как сообщает издание, после катастрофы еще четыре года верующие молились в уцелевшей части разрушенного дома, пока, наконец, не вступил в силу закон о так называемой реституции, который позволял религиозным организациям возвращать себе отобранные при Союзе культовые сооружения. Так евреи снова получили в свое распоряжение синагогу на Ришельевской, а здание на Одария опустело.

Страшноватое место

Сейчас это место страшноватое. Готовые декорации к очередному фильму-ужастику. Даже близко подходить не хочется. Что имеем? Длинное «глухое» ограждение, над которым возвышаются останки здания (как указывает ресурс «Домофто», его архитектором был А.И. Бернардацци)… Ну и еще, если все же близко подойти, можно сквозь отверстие увидеть кусок «дикозаросшего» подворья.

Еще в 2012 году задумались о восстановлении здания. Но тогда же пришли к выводу: его нужно отстраивать заново.

Не произошло ни того, ни другого, здание синагоги горело, и вот теперь, как это обычно бывает, «имеем то, что имеем».

К сожалению, мне не попалось ни одного фото или открытки с изображением синагоги на Пересыпи в период ее величия. Точно так же не удалось отыскать, как выглядела бывшая Новобазарная синагога.

Так что «имеем» только воспоминания и останки. Они каким-то чудом еще держатся, напоминая о том, что здесь, рядом с суетливым радиорынком, имеется историческое место — с историческим же «скелетом», оставшимся от былой красоты. Полюбуемся?..

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разрушенная синагога на Пересыпи в Одессе

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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