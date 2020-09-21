Письма самоубийц и медицинский чемоданчик: одесские врачи и их пациенты в прошлые времена (фото)

Что в чемоданчике доктора?

По сути, эта выставка — погружение в историю Одессы медицинской «раньших времен». Кто лечил одесситов, как складывались судьбы одесских врачей, чем чаще всего болели горожане… Ну а что касается медицинского инструментария прошлых времен, то тут уже — настоящий клондайк, вы все это можете увидеть, вплоть до детального изучения содержимого медицинского чемоданчика.

Многие экспонаты поистине уникальны — от медали «За прекращение чумы» 1837 года до гораздо более поздних времен. Выставка собиралась долго и тщательно и должна была открыться гораздо раньше, но карантин внес свои изменения в планы.

Как рассказывает сотрудник музея Владимир Чаплин, материалы собирались в фондах библиотек, архивах. Многие экспонаты для выставки предоставили одесские коллекционеры Анатолий Дроздовский, Михаил Пойзнер и другие. Да и обычные одесситы приносили для выставки раритеты, которых хранятся в их домах. В результате мы получили богатейшее полотно о становлении медицины в Одессе, ее счастливых, ярких и трагических страницах.

Как выглядели комплект зубных протезов и машинка для кровопускания? Они — перед вами. Рисунки душевнобольных? Изучайте! Узнать можно очень многое — и как спасали всем миром в свое время Еврейскую больницу, и что это такое — сборник писем одесских самоубийц.

Архивные документы, письма, фотографии… А в самом центре — портрет Якова Бардаха, руководителя бактериологической станции, который также внес и огромный вклад в организацию станции одесской скорой медицинской помощи. В начале 20-го века Яков Бардах был председателем общества одесских врачей. Здесь же представлено письмо Луи Пастера, в котором он высоко оценивает заслуги Якова Бардаха…

Каков исход суицида?

Как рассказывает Владимир Чаплин, Одесса в позапрошлом и начале прошлого веков «славилась» и количеством самоубийц, даже опережала по этому печальному показателю множество крупных городов. Представленный в экспозиции альбом «Письма самоубийц» — это реальные «последние письма» тех, кто решил покончить счеты с жизнью. Они собирались для изучения причин суицидов. Каждое письмо сопровождается инициалами суицидника (сохранялась анонимность), его возраст, способ самоубийства, исход.

— И если в конце ХIХ века самоубийцы, в основном, решали свести счеты с жизнью с помощью повешения, то уже в начале ХХ века они, в основном, травились. Применялся чаще всего морфий. Все эти истории изучались для разработки профилактических мероприятий. Особо изучался детский суицид. А самоубийцы писали свои письма на чем угодно: вот, как видите, в данном случае оно написано на листе гранд отеля «Савой» на Херсонской улице… Альбом же у нас открыт на истории с благополучным концом: человека удалось спасти («исход — выздоровление») после его попытки свести счеты с жизнью, — рассказывает Владимир Чаплин.

Повивальная бабка II разряда

Каждый экспонат выставки по-своему уникален, в чем-то необычен, потому что это ведь особая страница краеведения — одесско-врачебная, с ее богатейшей историей, о которой, к слову, мы знаем зачастую только понаслышке. Ну вот, к примеру, огромным авторитетом в городе пользовались повивальные бабки. И даже если этим ремеслом занималась совсем еще юная особа, она все равно величалась именно так. На выставке представлено свидетельство о вступлении в брак, которое на сегодняшний день звучит довольно курьезно: некий господин «вступил в брак с повивальной бабкой II разряда, девицей».

Погрузиться в страницы истории одесских врачей и их пациентов вы можете и сами, посетив Музей истории евреев Одессы на ул. Нежинской, 66. Музей работает с понедельника по четверг с 12.30 до 18.00 и в воскресенье с 11.30 до 16.00. Впускают не более 5 человек одновременно и только в масках. Плата за вход и экскурсию осуществляется по желанию, рекомендуемый благотворительный взнос — 100 гривен. Ну а чтобы попасть на экскурсию, лучше предварительно записаться по номеру: 048 770-18-65.

Мария Котова

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