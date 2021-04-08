Новая жизнь старой Одессы: таинство Лютеранского переулка (видео)

Лютеранский переулок в Одессе часто считают частью Градоначальницкой улицы. Он небольшой, но с неожиданным изгибом. А пролегает этот переулок от улицы Новосельского до Старопортофранковской.

Это переулок с легендарными домами, и проложенными по нему очень старыми трамвайными рельсами. Старейший в Одессе трамвайный маршрут №15 следует по переулку на Слободку и обратно в центр.

Лютеранский переулок немного таинственный, потому что сумел сохранить старые черты с вкраплениями современности.

Откуда пошло название переулка? Какими домами и какими «штучками» он примечателен? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, посмотрев видео «Одесской жизни».

А почитать об этом немного таинственном уголке Одессы можно ЗДЕСЬ.

Одесса. Лютеранский переулок Одесский Лютеранский переулок: легендарные дома, старейшие рельсы и немного таинства Читайте больше тут >>> https://odessa-life.od.ua/article/odesskij-ljuteranskij-pereulok-legendarnye-doma-starejshie-relsy-i-nemnogo-tainstva-fotoreportazh Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 6 апреля 2021 г.

Ранее мы путешествовали по улицам Пастера, Осипова и Мясоедовской.

Фото Марии Котовой