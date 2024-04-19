«Министерские» щечки и девять видов шаурмы: что можно попробовать в одесском ресторане шаурмы

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Мы продолжаем рассказывать о вкусных местах нашего города. Ранее мы уже рассказывали где можно попробовать:

Стритфуд в ресторанной оболочке

Может ли шаурма стать ресторанным блюдом? Почему бы нет, подумали Евгений Таллер и Спартак Велишаев и основали «Министерство шаурмы». Это киевская сеть моноресторанов «Министерство…», которая была основана летом 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения, тогда, когда бизнесы массово закрывались. Основная фишка заведений — рестораны с главным блюдом, которое обычно не подается в заведениях такого уровня. Так было открыто «Министерство чебуреков» и «Министерство шаурмы» в нескольких городах Украины.

В Одессе «Министерство шаурмы» появилось в начале февраля. Заведение находится в «золотом туристическом квартале» — в начале улицы Екатерининской, которую в ближайшем будущем переименуют в Европейскую напротив Пале-Рояля. Интерьер типичный для других заведений сети с характерными фишками в виде розового холодильника и мебели, стилизованной под семидесятые годы 20 века. С потеплением возле заведения появились и столики на улице.

Что в меню

Меню существует лишь в электронном виде. Оно типичное для сети, но с некоторыми местными отличиями. Так, только в одесском «Министерстве» есть шаурма «Одесса» и «Амстердам».

Здесь можно попробовать 9 видов шаурмы с мясом, морепродуктами, а также веганскую, с фалафелем. Каждая шаурма имеет свое название в честь известного города: Каир, Киев, Берлин, Мехико и тп. Отличие от шаурмы в других заведениях заключается не только в вариантах начинки, но и в лаваше собственного производства и фирменных соусах. Стоимость от 185 до 325 грн.

Ассортимент состоит не только из шаурмы. Все же, это ресторан. Поэтому здесь вы найдете завтраки, которые можно заказать с 11:00 до 15:00 (130 — 310 грн). Кажется, что мясные завтраки очень большие и питательные. Например, завтраком с котлетой по — киевски, можно заменить обед.

Основное меню лаконичное и состоит из нескольких позиций в каждом разделе, поэтому разнообразием здесь не удивят. Например, салат только один — Гай Юлий (225 грн), а из сладкого предложат кусок вафельного торта со сгущенкой и сыром филадельфия (135 грн). Есть небольшая винная карта, разливное и баночное пиво и сидр.

Шаурма со стилем

Для первого знакомства с заведением я выбрала фирменную шаурму «Одесса» (195 грн) с курицей, моцареллой, картофелем пай, айоли со шрирачей, салатом Айсберг, маринованным огурцом и зеленым луком и айран (65 грн).

Айоли — название переводится как «чеснок и оливковое масло». Соус, родом из Египта, который через Сицилию попал в средиземноморские страны. Сейчас является частью каталонской кухни. Ингредиенты: чеснок, соль, оливковое масло.

Шрирача — популярный азиатский соус из красного перца, уксуса, чеснока, сахара и соли.

Картофель пай — очень тонко нарезанный картофель фри.

Официант предупредил, что блюдо будет готовиться около 20 минут. Это немного удивило, ведь в это время в заведении был занят только один столик. Впрочем шаурму принесли довольно быстро, где-то за минут 10-12. Первое, что бросается в глаза — упаковка и размер. Упаковка стильная и прочная. А вот размер вызывает легкое разочарование, ведь он почти вдвое меньше тех, которыми нас разбаловали одесские шаурмисты. Вкус блюда интересный и если можно так сказать тоже «стильным». Понравилось сочетание хрустящей картошки, соленых огурцов и нежной грилированной курятины. Соуса было ровно столько, чтобы его было достаточно, но начинка в конце в нем не плавала, как в супе. Хотелось добавки, но я решила выйти из-за стола, как предлагают диетологи, с легким чувством голода.

«Министерский» деликатес и путешествие в детство

Но в меню остались некоторые позиции, которые не часто встретишь в одесских заведениях, поэтому вскоре, я вернулась туда снова и заказала телячьи щечки. Не знаю почему, но в одесских ресторанах еще несколько лет назад скорее было найти мясо австралийской мраморной говядины Black Angus чем телячьи щечки. Но с появлением в Одессе киевских сетей и шеф-поваров из северных регионов, этим нежнейшим мясом можно полакомиться не преодолевая сотни километров.

При заказе официантка снова предупредила, что блюдо будет готовиться минут двадцать, но по факту снова получилось быстрее — 15 минут. Щечки (285 грн) подаются с гарниром из трюфельно — картофельного пюре, ломтиков малосольного огурца, маринованного лука. Внешне все выглядит очень неплохо. Мясо действительно оказалось очень нежным и сочным, с характерным насыщенным мясным вкусом. Но пюре, несмотря на то, что в него добавили хрустящие луковые крошки, на вкус оказалось водянистым, будто из не очень хорошей школьной столовой восьмидесятых, которую я, к сожалению, еще застала в своей жизни. Его спасло только большое количество подливки, но странное ощущение дежавю после этого обеда еще долго не отпускало. Такое себе неожиданное путешествие в прошлое в качестве бонуса.

Общее впечатление

В заведении есть безусловные плюсы — идеальная чистота на кухне, приветливый персонал, комфортные условия для посетителей (возможность помыть руки), новые интересные вкусы привычного блюда, очень вкусный айран, надежная упаковка при заказе блюд с собой (чем пользуется много клиентов).

Впрочем, есть и нюансы в виде непривычно маленькой порции, водянистого пюре и отсутствия выбора салатов и десертов.

Выбор, как всегда, за вами. И пусть вам будет вкусно!