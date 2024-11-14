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До полного восстановления кафедрального собора в центре Одессы еще очень далеко (фото)

До полного восстановления кафедрального собора в центре Одессы еще очень далеко (фото)

В Одессе продолжаются работы по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора на Соборной площади.

О том, как идет реконструкция самого большого храма города, рассказывает «Думская».

«Назвать работы активными было бы большим преувеличением. До полного воссоздания здания еще далеко», – пишет издание.

Восстановление одесского собора

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Напомним, год назад, в октябре 2023 года, Италия, в лице посланника Министра иностранных дел страны, сообщила о своей готовности содействовать в восстановлении Одессы, в частности, речь шла о Спасо-Преображенском соборе.

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Одесский Спасо-Преображенский собор был частично разрушен во время ракетной атаки россиян в ночь на 23 июля 2023 года, когда в здание попала сверхзвуковая ракета «Оникс».

Также «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как выглядел собор после «прилета» 23 июля.

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