До полного восстановления кафедрального собора в центре Одессы еще очень далеко (фото)

О том, как идет реконструкция самого большого храма города, рассказывает «Думская».

«Назвать работы активными было бы большим преувеличением. До полного воссоздания здания еще далеко», – пишет издание.

Статья по теме: Кто и за какие деньги будет восстанавливать главный собор Одессы

Напомним, год назад, в октябре 2023 года, Италия, в лице посланника Министра иностранных дел страны, сообщила о своей готовности содействовать в восстановлении Одессы, в частности, речь шла о Спасо-Преображенском соборе.

Одесский Спасо-Преображенский собор был частично разрушен во время ракетной атаки россиян в ночь на 23 июля 2023 года, когда в здание попала сверхзвуковая ракета «Оникс».

Также «Одесская жизнь» рассказывала и показывала, как выглядел собор после «прилета» 23 июля.