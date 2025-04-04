«Одесская жизнь» уже сообщала, что в Одессе собираются демонтировать эту детскую площадку.

Официально: демонтаж проводится «из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей».

Теперь, как сообщает наш корреспондент, на этом месте, как видите на фотографиях, — почти пустырь. Работы по демонтажу еще продолжаются.

Что дальше? Официально: «на месте демонтированной площадки планируется обустроить «современное игровое пространство для маленьких жителей города».

Когда это произойдет, и как будет выглядеть это современное пространство, мы не знаем, потому что больше никаких сообщений об этом не было.

Напомним, инклюзивная детская площадка не просуществовала и шести лет. Ее открыли осенью 2019 года.

Как она выглядела, мы теперь можем увидеть только на фотографиях, сделанных после открытия инклюзивной детской площадки на одесской Соборке в том же 2019 году…

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