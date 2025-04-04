парк на соборній
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«Одесская жизнь» уже сообщала, что в Одессе собираются демонтировать эту детскую площадку.

Официально: демонтаж проводится «из-за аварийного состояния конструкций и возможной опасности для детей».

Теперь, как сообщает наш корреспондент, на этом месте, как видите на фотографиях, — почти пустырь. Работы по демонтажу еще продолжаются.

Что дальше? Официально: «на месте демонтированной площадки планируется обустроить «современное игровое пространство для маленьких жителей города».

парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній
парк на соборній

Когда это произойдет, и как будет выглядеть это современное пространство, мы не знаем, потому что больше никаких сообщений об этом не было.

Напомним, инклюзивная детская площадка не просуществовала и шести лет. Ее открыли осенью 2019 года.

Как она выглядела, мы теперь можем увидеть только на фотографиях, сделанных после открытия инклюзивной детской площадки на одесской Соборке в том же 2019 году…

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