Проезд по переулку в центре Одессы закроют на месяц

С понедельника, 13 февраля 2023 года, в Одессе будет временно ограничен проезд на участке по переулку Ляпунова.

Как сообщают в мэрии города, движение транспортных средств по переулку Ляпунова в пределах дома №12 будет запрещено в период с 13 февраля по 13 марта текущего года.

Причиной перекрытия движения по переулку в центре Одессы в горсовете назвали необходимость «обеспечения безопасности при выполнении немедленных стабилизационных мер по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния фасадного флигеля жилого дома».