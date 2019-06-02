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Новости Одессы и Одесской области

Истории и секреты Дерибасовской — такой известной и такой незнакомой

Истории и секреты Дерибасовской — такой известной и такой незнакомой

«Вот вы мне еще расскажите за Дерибасовскую», — говаривают бывалые одесситы, давая тем самым понять, что уж за что-что, а за главную улицу Одессы они знают все. В самом деле, что можно нового узнать о Дерибабушке?

Не торопитесь, краевед и журналист Евгений Гринкевич таки знает штучки, о многих из которых (мне, во всяком случае) пришлось услышать если и не впервые, то, во всяком случае, с приоткрытием таинственных завес и развенчиванием некоторых устоявшихся баек.

Улица, как тебя зовут?

Евгений Гринкевич

Мы стоим в самом начале Дерибасовской, у памятника Дерибасу. Отсюда начинается нумерация домов, хотя когда-то, как рассказывает Евгений Гринкевич, все было наоборот: именно здесь был «конец» улицы.

Когда-то улица вовсе не была главной, никогда не меняла своей длины, именовалась в разные эпохи по-разному, была сначала Гимназской, потом Дерибасовской, потом Лассаля, Чкалова. С ноября 1941 года снова стала Дерибасовской, и потом уже не переименовывалась, — рассказывает Евгений Гринкевич.

Дом № 2 смотрит на Дерибасовскую боковой стороной

Далеко не все дома выходят на главную улицу своими «лицами» — один из примеров — прекрасный дом №2, который смотрит на Дерибасовскую «бочком». Практически все сохранившиеся на ней здания перестраивались, что и сделало улицу сегодня такой, какой мы ее видим. Практически все дома на ней сегодня увешаны табличками, гласящими, что они имеют честь быть памятниками архитектуры.

Во дворе дома № 1 сохранилась надпись Salve на двери

Заходим в дом №1, и сразу можно ахнуть: здесь имеется настоящий раритет. На картуше над дверью сохранилось приветствие «Salve». Как делает акцент Евгений, он обошел огромное множество одесских дворов, во многих парадных в исторической части города сохранилось такое приветствие, но оно располагается «у ног». А чтобы вот так, на картуше, на деревянной двери (тоже сохранившейся) — так это, скорее, исключительный случай. В этом же дворе можно полюбоваться и еще одной редкостью — хорошо сохранившимся кронштейном газового фонаря, который освещал этот двор.

Сохранившийся кронштейн газового фонаря в доме № 1

Единственный в Украине памятник — на цистерне

О единственном в Украине памятнике Л. Заменгофу (создателю эсперанто), во дворе дома номер №3 по Дерибасовской вы, конечно, знаете. Чего только не рассказывают порой об этом памятнике!

По количеству легенд и слухов он, пожалуй, претендует на первое место в конкурсе «Лучшая байка за одесские памятники». На легенды нам места не хватит. Евгений Гринкевич приводит факты, причем, очень любопытные:

Памятник стоит на цистерне. В этом дворе жил и работал скульптор Николай Блажков, получивший в 1957 году заказ на изготовление памятника Людвику (Лазарю) Заменгофу для иностранной делегации. В результате получилось так, что памятник оказался невостребованным, со скульптором даже не расплатились. Памятник некоторое время находился в мастерской Блажкова. Потом скульптор переехал из дома, а бюст остался. Ну а двор жил себе обычной жизнью. На цистерне находилась крышка, которую, как водится, все время воровали, что пугало местных жителей, была опасность, что дети упадут в цистерну. И бюст одно время стал служить всего лишь гнетом для вновь установленной крышки цистерны. По-настоящему памятником, по сути, он стал лишь в девяностые годы прошлого столетия, теперь он — полностью приведенный в порядок официальный монумент, еще одна одесская гордость.

Памятник Заменгофу во дворе дома № 3

Микс из прошлого и настоящего

Ах, Дерибасовская!.. Чего тут только не намешано на день сегодняшний — и, как с юмором говорит Евгений Гринкевич, «нумерационный кретинизм», и факты, когда один дом на главной улице превращался в два, а то и три, или наоборот, и полная тишина на одних кварталах, сочетающаяся с весенне-летней бурной гастрономической активацией в виде уличных кафе, где гуляющие и спешащие неизменно встречаются взглядами с пьющими-жующими.

Дом на углу Пушкинской и Дерибасовской. Здесь жил и умер Маразли

Вот сами судите: с почтением направляемся к дому на углу Дерибасовской и Пушкинской (кстати, этот перекресток — географический центр Одессы), где жил и умер Григорий Маразли.

Вот такие газетные киоски красовались на Дерибасовской в позапрошлом столетии

По дороге Евгений демонстрирует нам фото вычурных газетных киосков, настоящих мини-дворцов, которые красовались на главной улице города во времена оные.

Сегодняшние приметы Дерибасовской – висячие скворечники

А по пути нам вдруг встречается высоченное старое дерево, ветви которого, как новогодняя елка, украшены висящими скворечниками. Такая себе очередная одесская шалость дня сегодняшнего.

Дерибасовская 9. Во дворе памятник Зеленому листу

Или вот дом № 9 (дом Ралли) по Дерибасовской. Зайдите — не пожалеете: это редкий дом в центре города с боковым проездом. А в середине двора — совершенно неожиданный «свежий» арт-объект: клумбу украшает современный «памятник»… зеленому листу — такой вот сегодняшний призыв беречь природу.

Дерибасовская угол Ришельевской – отсюда выходили под хмельком герои фильма “Берегись автомобиля” Деточкин и Подберезовиков

Ну а если вы на углу Дерибасовской и Ришельевской, то обратите внимание на ступеньки, ведущие в полуподвальчик кафешки «Друзья и пиво». Исторический спуск, между прочим: именно по этим ступенькам шагали под хмельком герои фильма «Берегись автомобиля» Деточкин и Подберезовиков, напевая знаменитое «если я заболею, то к врачам обращаться не стану…». Да-да, эти кадры снимались именно здесь.

Дом № 10 с Тенью Пушкина

А на этом же углу, только напротив, — исторический дом №10 с «Тенью Пушкина», некогда гостиница Рено — тот самый дом, которому посвящен целый альбом-исследование, недавно презентованный в Литературном музее.

А если честно, пройдя с Евгением Гринкевичем по главной улице города, начинаешь понимать: практически о каждом доме на Дерибасовской можно создать такую книгу.

Нужна реклама? Загляните в парикмахерскую!

Как рассказывает Евгений Гринкевич, Дерибасовская в позапрошлом столетии отличалась тем, что здесь было много ресторанов, магазинов, парикмахерских и огромное количество фотоателье. Кстати, прелюбопытнейшая деталь:

Парикмахерские тогда выполняли и функцию местных средств массовой информации, особенно в части рекламы. Вот приехал себе тогдашний предприниматель с товаром, зашел в парикмахерскую, постригся, побрился, довольно щедро расплатился, заодно как бы между делом сообщил, что привез в Одессу кое-какой товарец. И уже вскоре о деловом человеке, а главное, о его товаре, знали все местные.

Что же касается традиционных рекламных текстов тех времен, то они звучали порой слишком длинно и витиевато, а иногда и совсем коротко, «в лоб»: «В магазине Дубинина на Дерибасовской есть все». И все!..

И, кстати, еще о рекламе. Ею служила, конечно же, и витрина магазина. И, как рассказывает, Евгений Гринкевич, по адресу Дерибасовская, 18, в давние времена располагался магазин с «почти эротической рекламой»: в нем торговали дамскими корсетами, они-то и красовались на витрине. Мужское население города реагировало соответствующим образом, останавливался у «неприличной» витрины и юный Бабель, потом подробно описав все это в рассказе «Детство. У бабушки».

Что сделалось бы с людьми того времени, если они бы они увидели сегодняшние витрины и рекламу, трудно даже предположить. Как минимум, шок, — отмечает Евгений.

На Дерибасовской во многих домах сохранились аутентичные ворота с датами

А где был «раньший» Пассаж?

А теперь — в Пассаж. Нет-нет, не тот, который мы все хорошо знаем. А на Дерибасовскую, 13, в дом Фраполли, где располагался первый одесский Пассаж, от которого, к счастью, еще кое-что осталось.

Здесь были залитые светом витрины, весь этот сегодняшний двор занимали магазины. Именовался он Малым Пассажем. Было тут, конечно же, и фотоателье, — рассказывает Евгений.

Дерибасовская, 13. Сохранившаяся дверь одного из магазинов бывшего Пассажа с якорем-кошкой

И вот ведь какая «штучка»: в этом дворе сегодня можно увидеть «кусочек», оставшийся от того Пассажа, то есть, узнать, как выглядел «внешний вид» одного из его магазинов. Каким-то чудом время донесло до нас этот раритет. А сохранившийся этот самый «кусочек» украшен другой «штучкой» — якорем-кошкой, добытым когда-то со дна морского. Вот решил когда-то кто-то соединить эти два раритета — аутентичные двери с ролетами (кстати, работают и по сей день) и якорь. Так из предметов далекого прошлого получился уже современный арт-объект: тоже примета сегодняшнего внутридворового убранства по-одесски.

Дом с множеством дворов

Жители дома на ул. Дерибасовской, 16, живут уж очень неспокойной жизнью. И вот почему. Двор этого дома — необыкновенный по многим причинам. Этот дом — «три в одном»: он одновременно и на Дерибасовской, и дом с адресом ул. Екатерининская, 14, выходит он и на Ланжероновскую. Это место давным-давно стало активно тусовочным, что, собственно, никак не приводит его жителей в восторг.

Этот дом — сама история. Думаю, уж об этом и в самом деле знает каждый. Еще бы: именно здесь располагался Ришельевский лицей. Мемориальные доски с профилями Менделеева и Мицкевича напоминают, что они тут преподавали. В гости к лицеистам захаживал и Пушкин.

Вероятно, и сам Пушкин бывал в этом дворе. Конечно, как вы понимаете, это не отражено в документах, это, как говорится, уже из информации «из уст в уста».

Что сегодня? Сохранились от прошлого лавовые плиты, внутри можно познакомиться сразу с четырьмя дворами. Кстати, сохранилось ограждение клумбы, где работал внутридворовой фонтан. Как рассказывает Евгений, фонтан трудился даже в советские времена. А еще… Это что за постамент? Оказывается, в этом дворе в те самые советские времена находился и внутридворовой памятник… Ленину.

Бывший фонтан и постамент от памятника Ленину на Дерибасовской 16

Ленина убрали, постамент, как водится, оставили. Как рассказывает Евгений — и это то ли легенда, то ли так было на самом деле — но один из местных почитателей Ильича вроде как долгое время после того прятал его в трансформаторной будке.

И еще несколько штучек

И напоследок —  еще несколько любопытных штучек о «той еще штучке Дерибасовской». В сегодняшнем «Стейк-хаузе», не столь давнем «центральном овощном», в позапрошлом веке, кроме всего прочего, располагался цветочный магазин, а при нем — гостиница для цветов. Да-да, как рассказывает Евгений, «вот уезжаете вы в Ниццу, а цветы на слуг оставлять не хотите. Значит, они проживут в цветочной гостинице до вашего приезда. Там же оказывалась и услуга по пересадке цветов».

Табличка на Пассаже в честь ТД Карла Фаберже

Ну а не без гордости вывешенные мемориальные доски на фасаде сегодняшнего Пассажа, вещающие о том, что здесь жил Пирогов, и здесь же располагался торговый дом Фаберже, не совсем соответствуют действительности. Как рассказывает Евгений Гринкевич, Николай Пирогов жил на Дерибасовской, но вовсе не в Пассаже, а ТД Карла Фаберже в Одессе располагался тоже не в самом Пассаже, а по соседству.

Старое фото. Магазин Фаберже на Дерибасовской

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Мария Котова
Мария Котова
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