Истории и секреты Дерибасовской — такой известной и такой незнакомой

«Вот вы мне еще расскажите за Дерибасовскую», — говаривают бывалые одесситы, давая тем самым понять, что уж за что-что, а за главную улицу Одессы они знают все. В самом деле, что можно нового узнать о Дерибабушке?

Не торопитесь, краевед и журналист Евгений Гринкевич таки знает штучки, о многих из которых (мне, во всяком случае) пришлось услышать если и не впервые, то, во всяком случае, с приоткрытием таинственных завес и развенчиванием некоторых устоявшихся баек.

Улица, как тебя зовут?

Мы стоим в самом начале Дерибасовской, у памятника Дерибасу. Отсюда начинается нумерация домов, хотя когда-то, как рассказывает Евгений Гринкевич, все было наоборот: именно здесь был «конец» улицы.

— Когда-то улица вовсе не была главной, никогда не меняла своей длины, именовалась в разные эпохи по-разному, была сначала Гимназской, потом Дерибасовской, потом Лассаля, Чкалова. С ноября 1941 года снова стала Дерибасовской, и потом уже не переименовывалась, — рассказывает Евгений Гринкевич.

Далеко не все дома выходят на главную улицу своими «лицами» — один из примеров — прекрасный дом №2, который смотрит на Дерибасовскую «бочком». Практически все сохранившиеся на ней здания перестраивались, что и сделало улицу сегодня такой, какой мы ее видим. Практически все дома на ней сегодня увешаны табличками, гласящими, что они имеют честь быть памятниками архитектуры.

Заходим в дом №1, и сразу можно ахнуть: здесь имеется настоящий раритет. На картуше над дверью сохранилось приветствие «Salve». Как делает акцент Евгений, он обошел огромное множество одесских дворов, во многих парадных в исторической части города сохранилось такое приветствие, но оно располагается «у ног». А чтобы вот так, на картуше, на деревянной двери (тоже сохранившейся) — так это, скорее, исключительный случай. В этом же дворе можно полюбоваться и еще одной редкостью — хорошо сохранившимся кронштейном газового фонаря, который освещал этот двор.

Единственный в Украине памятник — на цистерне

О единственном в Украине памятнике Л. Заменгофу (создателю эсперанто), во дворе дома номер №3 по Дерибасовской вы, конечно, знаете. Чего только не рассказывают порой об этом памятнике!

По количеству легенд и слухов он, пожалуй, претендует на первое место в конкурсе «Лучшая байка за одесские памятники». На легенды нам места не хватит. Евгений Гринкевич приводит факты, причем, очень любопытные:

— Памятник стоит на цистерне. В этом дворе жил и работал скульптор Николай Блажков, получивший в 1957 году заказ на изготовление памятника Людвику (Лазарю) Заменгофу для иностранной делегации. В результате получилось так, что памятник оказался невостребованным, со скульптором даже не расплатились. Памятник некоторое время находился в мастерской Блажкова. Потом скульптор переехал из дома, а бюст остался. Ну а двор жил себе обычной жизнью. На цистерне находилась крышка, которую, как водится, все время воровали, что пугало местных жителей, была опасность, что дети упадут в цистерну. И бюст одно время стал служить всего лишь гнетом для вновь установленной крышки цистерны. По-настоящему памятником, по сути, он стал лишь в девяностые годы прошлого столетия, теперь он — полностью приведенный в порядок официальный монумент, еще одна одесская гордость.

Микс из прошлого и настоящего

Ах, Дерибасовская!.. Чего тут только не намешано на день сегодняшний — и, как с юмором говорит Евгений Гринкевич, «нумерационный кретинизм», и факты, когда один дом на главной улице превращался в два, а то и три, или наоборот, и полная тишина на одних кварталах, сочетающаяся с весенне-летней бурной гастрономической активацией в виде уличных кафе, где гуляющие и спешащие неизменно встречаются взглядами с пьющими-жующими.

Вот сами судите: с почтением направляемся к дому на углу Дерибасовской и Пушкинской (кстати, этот перекресток — географический центр Одессы), где жил и умер Григорий Маразли.

По дороге Евгений демонстрирует нам фото вычурных газетных киосков, настоящих мини-дворцов, которые красовались на главной улице города во времена оные.

А по пути нам вдруг встречается высоченное старое дерево, ветви которого, как новогодняя елка, украшены висящими скворечниками. Такая себе очередная одесская шалость дня сегодняшнего.

Или вот дом № 9 (дом Ралли) по Дерибасовской. Зайдите — не пожалеете: это редкий дом в центре города с боковым проездом. А в середине двора — совершенно неожиданный «свежий» арт-объект: клумбу украшает современный «памятник»… зеленому листу — такой вот сегодняшний призыв беречь природу.

Ну а если вы на углу Дерибасовской и Ришельевской, то обратите внимание на ступеньки, ведущие в полуподвальчик кафешки «Друзья и пиво». Исторический спуск, между прочим: именно по этим ступенькам шагали под хмельком герои фильма «Берегись автомобиля» Деточкин и Подберезовиков, напевая знаменитое «если я заболею, то к врачам обращаться не стану…». Да-да, эти кадры снимались именно здесь.

А на этом же углу, только напротив, — исторический дом №10 с «Тенью Пушкина», некогда гостиница Рено — тот самый дом, которому посвящен целый альбом-исследование, недавно презентованный в Литературном музее.

А если честно, пройдя с Евгением Гринкевичем по главной улице города, начинаешь понимать: практически о каждом доме на Дерибасовской можно создать такую книгу.

Нужна реклама? Загляните в парикмахерскую!

Как рассказывает Евгений Гринкевич, Дерибасовская в позапрошлом столетии отличалась тем, что здесь было много ресторанов, магазинов, парикмахерских и огромное количество фотоателье. Кстати, прелюбопытнейшая деталь:

— Парикмахерские тогда выполняли и функцию местных средств массовой информации, особенно в части рекламы. Вот приехал себе тогдашний предприниматель с товаром, зашел в парикмахерскую, постригся, побрился, довольно щедро расплатился, заодно как бы между делом сообщил, что привез в Одессу кое-какой товарец. И уже вскоре о деловом человеке, а главное, о его товаре, знали все местные.

Что же касается традиционных рекламных текстов тех времен, то они звучали порой слишком длинно и витиевато, а иногда и совсем коротко, «в лоб»: «В магазине Дубинина на Дерибасовской есть все». И все!..

И, кстати, еще о рекламе. Ею служила, конечно же, и витрина магазина. И, как рассказывает, Евгений Гринкевич, по адресу Дерибасовская, 18, в давние времена располагался магазин с «почти эротической рекламой»: в нем торговали дамскими корсетами, они-то и красовались на витрине. Мужское население города реагировало соответствующим образом, останавливался у «неприличной» витрины и юный Бабель, потом подробно описав все это в рассказе «Детство. У бабушки».

— Что сделалось бы с людьми того времени, если они бы они увидели сегодняшние витрины и рекламу, трудно даже предположить. Как минимум, шок, — отмечает Евгений.

А где был «раньший» Пассаж?

А теперь — в Пассаж. Нет-нет, не тот, который мы все хорошо знаем. А на Дерибасовскую, 13, в дом Фраполли, где располагался первый одесский Пассаж, от которого, к счастью, еще кое-что осталось.

— Здесь были залитые светом витрины, весь этот сегодняшний двор занимали магазины. Именовался он Малым Пассажем. Было тут, конечно же, и фотоателье, — рассказывает Евгений.

И вот ведь какая «штучка»: в этом дворе сегодня можно увидеть «кусочек», оставшийся от того Пассажа, то есть, узнать, как выглядел «внешний вид» одного из его магазинов. Каким-то чудом время донесло до нас этот раритет. А сохранившийся этот самый «кусочек» украшен другой «штучкой» — якорем-кошкой, добытым когда-то со дна морского. Вот решил когда-то кто-то соединить эти два раритета — аутентичные двери с ролетами (кстати, работают и по сей день) и якорь. Так из предметов далекого прошлого получился уже современный арт-объект: тоже примета сегодняшнего внутридворового убранства по-одесски.

Дом с множеством дворов

Жители дома на ул. Дерибасовской, 16, живут уж очень неспокойной жизнью. И вот почему. Двор этого дома — необыкновенный по многим причинам. Этот дом — «три в одном»: он одновременно и на Дерибасовской, и дом с адресом ул. Екатерининская, 14, выходит он и на Ланжероновскую. Это место давным-давно стало активно тусовочным, что, собственно, никак не приводит его жителей в восторг.

Этот дом — сама история. Думаю, уж об этом и в самом деле знает каждый. Еще бы: именно здесь располагался Ришельевский лицей. Мемориальные доски с профилями Менделеева и Мицкевича напоминают, что они тут преподавали. В гости к лицеистам захаживал и Пушкин.

— Вероятно, и сам Пушкин бывал в этом дворе. Конечно, как вы понимаете, это не отражено в документах, это, как говорится, уже из информации «из уст в уста».

Что сегодня? Сохранились от прошлого лавовые плиты, внутри можно познакомиться сразу с четырьмя дворами. Кстати, сохранилось ограждение клумбы, где работал внутридворовой фонтан. Как рассказывает Евгений, фонтан трудился даже в советские времена. А еще… Это что за постамент? Оказывается, в этом дворе в те самые советские времена находился и внутридворовой памятник… Ленину.

Ленина убрали, постамент, как водится, оставили. Как рассказывает Евгений — и это то ли легенда, то ли так было на самом деле — но один из местных почитателей Ильича вроде как долгое время после того прятал его в трансформаторной будке.

И еще несколько штучек

И напоследок — еще несколько любопытных штучек о «той еще штучке Дерибасовской». В сегодняшнем «Стейк-хаузе», не столь давнем «центральном овощном», в позапрошлом веке, кроме всего прочего, располагался цветочный магазин, а при нем — гостиница для цветов. Да-да, как рассказывает Евгений, «вот уезжаете вы в Ниццу, а цветы на слуг оставлять не хотите. Значит, они проживут в цветочной гостинице до вашего приезда. Там же оказывалась и услуга по пересадке цветов».

Ну а не без гордости вывешенные мемориальные доски на фасаде сегодняшнего Пассажа, вещающие о том, что здесь жил Пирогов, и здесь же располагался торговый дом Фаберже, не совсем соответствуют действительности. Как рассказывает Евгений Гринкевич, Николай Пирогов жил на Дерибасовской, но вовсе не в Пассаже, а ТД Карла Фаберже в Одессе располагался тоже не в самом Пассаже, а по соседству.