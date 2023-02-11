Пожар в Одесской области унес жизнь молодого человека

Вечером пятницы, 10 февраля 2023 года, в Березовском районе Одесской области произошел пожар, на котором погиб 29-летний местный житель.

По информации областного управления ГСЧС, горе жилой дом в селе Маркевичево Коноплянская территориальной общины. Спасатели установили, что в комнате одноэтажного жилого дома загорелось домашнее имущество и постельные принадлежности. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

В результате погиб сын хозяина дома 1994 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

А вот одесситу, почти сверстнику погибшего жителя Одесчины, повезло намного больше: так, накануне одесские спасатели тушили пожар в самом центре Одессы, на улице Дерибасовской – там загорелся коридор коммунальной квартиры на пятом мансардном этаже.

На пожаре спасли молодого человека 1996 года рождения и его собаку.

Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Всего, по данным ГСЧС, за минувшие сутки в Одесской области зарегистрировано 23 пожара, из них 8 – в Одессе и 15 – в области.

На фото: спасатели тушат пожар на Дерибасовской