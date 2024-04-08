Взять опыт Сингапура, Китая и Японии: учитель физики о кризисе и реформе школьного образования

В том числе, это задача и для отечественной системы образования. Готова ли к этому Новая Украинская Школа (НУШ) и какие итоги уже дала реформа, мы узнали у преподавателя Одесского Ришельевского лицея, автора учебников и онлайн-уроков по физике, обладателя золотой кнопки ютуба, кандидата физико-математических наук Павла Виктора.

Для победы нужны технари

— Мы уже начали пожинать плоды НУШ, — говорит Павел Андреевич. — За ее основу взяли модель школьного обучения скандинавских стран, где жизнь хорошо налажена, размерена. В основе системы НУШ — создание тепличных условий, чтобы ребенок не переживал, не перетруждался. Главное — это он сам.

В 6-й класс Ришельевского лицея в этом году пришли те, кто учился по программе НУШ. На уроках дети ведут себя, как хотят, учителей не слушаются, выразить свою мысль не могут. Впрочем, излишнее увлечение тестами как методом оценки усвоения информации привело к тому, что и старшеклассники не умеют говорить. Это катастрофа. Подставить величины в формулы и решить задачу ученики еще могут. А вот если задача качественная, и надо что-то доказывать, выстраивать логическую цепочку, возникают огромные проблемы. Знания только тогда эффективны, когда человек может ими пользоваться на уровне создания чего-то нового. Именно это необходимо Украине, если мы говорим о послевоенном восстановлении страны.

Да, сегодня важно изучать историю Украины и украинский язык. Но если некому будет строить ракеты и дроны, то некому будет говорить на этом языке и изучать историю. А для строительства ракет и дронов нужны технари.

Сингапурская модель для Украины

— Несмотря ни на что, у нас сохраняется тенденция к гуманитаризации образования.

— Имеем перепроизводство юристов, менеджеров, психологов. А нам нужны инженеры, строители, токари, радио- и электромонтажники, фрезеровщики. Умные и мастеровитые. Раньше у нас школа была политехнической — на уроках труда учились водить автомобиль, шить, готовить, работать молотком, напильником, паять, вытачивать изделия из металла и древесины. Надо к этому возвращаться, но уже на новом уровне. На уровне умения работать с 3D-принтерами и станками под управлением компьютеров. Хотя и навыки работы с паяльниками и напильниками забывать нельзя. В условиях страны, разрушенной войной, эти навыки способны спасать жизни. Потому в старших классах дети должны не только получать знания, но и учиться что-то делать руками.

К сожалению, НУШ предусматривает для старшеклассников только проекты, которые на самом деле благополучно скачиваются с интернета и никаких практических навыков не вырабатывают. А вот об оснащении школьных мастерских современным оборудованием, станками никто даже не упоминает.

— У нас часто говорят, что в Европе уроков труда нет, и нам не надо.

— Европа живет устоявшейся жизнью, и пик ее развития уже пройден. В Украине же — или пан или пропал. Нам надо научиться не сдаваться, научиться выходить из любой, самой жесткой жизненной ситуации. Потому я бы брал пример с Сингапура, Китая, Японии, Южной Кореи. Там дети учатся очень напряженно. И благодаря этому Сингапур за полстолетия совершил невероятный скачок. Как и Южная Корея.

— А в профильном министерстве вас слышат?

— Министерство само по себе, а педагоги сами по себе. Мы идем параллельными курсами. Они любят, чтобы их слушали, но сами не очень любят слушать практических педагогов. Я часто вспоминаю высказывание Голды Меир о том, что коррупционера надо приравнять к государственному преступнику, а самыми почетными должны быть профессии военного и педагога. Профессия военных, вне всякого сомнения, самой почетной уже стала, так как без них нас бы уже не было. А вот о педагогах как-то забыли.

В основе системы образования должны стоять средняя школа и, в первую очередь, школьный учитель. Отношение к учительству нужно менять в корне. Разговоры и публикации в СМИ здесь не помогут. Без повышения заработной платы не обойтись. Иначе это будет сродни попыткам усовершенствовать конструкцию вечного двигателя, который работать не может в принципе, ибо невозможно обойти фундаментальные законы физики.

«Наука умерла с голоду»

— Гордость любого университета, особенно классического, — это научные школы. О необходимости их развивать вспоминают?

— Науку у нас не пришлось уничтожать. Она сама умерла — с голоду, когда прекратилось финансирование. Потому учащиеся нашего лицея ориентируются на университеты США, Германии, Великобритании, где их лицейская подготовка позволит успешно учиться и найти приложение своим талантам.

На мой взгляд, назревает реформа образования снизу. Кризис в этой сфере углубляется. У нас фронт везде — не только на полях сражений. Те, кто «наверху», пока склонны только запрещать или требовать, перекладывая, таким образом, ответственность за неудачи на учителей. Но учителя и так на передовой образовательного фронта. Поэтому не нужно им мешать делать своё дело. Учителей нужно поддерживать. Особенно в сфере математики, естественных наук, технических дисциплин, информационных технологий. Это нужно делать последовательно и упорно. Тогда, рано или поздно, сработает закон перехода количества в качество. И от этого зависит, быть или не быть нам как независимому государству.