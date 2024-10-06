Сгоревшие авто и выбитые окна: последствия ночной «шахедной» атаки в Одессе (фоторепортаж)

На этот раз от российской атаки наиболее пострадал Хаджибеевский район Одессы, где «шахеды» повредили складские помещения и стоявшие рядом авто. Пострадал охранник склада.

Сегодня утром на месте ночных «прилетов» и возникшего вслед за ними пожара побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». И его глазам предстала невеселая картина: полностью сгоревшие и разбитые авто, покореженные окна домов, неприкаянные сторожевые псы… Больше подробностей – на фото:

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 9 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Кроме того, этой ночью враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М». В результате повреждено сухогрузное гражданское судно. Люди не пострадали.

Всего в результате противовоздушного боя этой ночью были сбиты две ракеты и 56 вражеских «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.