Новости Одессы и Одесской области

Сгоревшие авто и выбитые окна: последствия ночной «шахедной» атаки в Одессе (фоторепортаж)

Сгоревшие авто и выбитые окна: последствия ночной «шахедной» атаки в Одессе (фоторепортаж)

В ночь на воскресенье, 6 октября 2024 года, Одесса пережила одну из самых масштабных «шахедных» атак. Боевая работа продолжалась несколько часов. Часть ударных дронов удалось успешно сбить, но были и «прилеты»…

На этот раз от российской атаки наиболее пострадал Хаджибеевский район Одессы, где «шахеды» повредили складские помещения и стоявшие рядом авто. Пострадал охранник склада.

Сегодня утром на месте ночных «прилетов» и возникшего вслед за ними пожара побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». И его глазам предстала невеселая картина: полностью сгоревшие и разбитые авто, покореженные окна домов, неприкаянные сторожевые псы… Больше подробностей – на фото:

Последствия ночной атаки в Одессе
Последствия ночной атаки в Одессе, разбитое авто
Последствия ночной атаки в Одессе, авто
Последствия ночной атаки в Одессе, грузовик
Последствия ночной атаки в Одессе, 6 октября 2024
Последствия ночной атаки в Одессе, сгоревший грузовик
Последствия ночной атаки в Одессе, после пожара
Последствия атаки Одессы 6 октября 2024
Последствия ночной атаки в Одессе, осколки
Последствия ночной атаки в Одессе, еще осколки
Последствия ночной атаки в Одессе, грузовик сгорел
Последствия ночной атаки в Одессе, после пожара
Последствия ночной атаки в Одессе, будка охранника
Последствия ночной атаки в Одессе, пострадала инфраструктура
Последствия ночной атаки в Одессе, запчасти
Последствия ночной атаки в Одессе, собака
Последствия ночной атаки в Одессе, дом
Последствия ночной атаки в Одессе, выбитые окна
Последствия ночной атаки в Одессе, вывеска
Последствия ночной атаки в Одессе, окно
Последствия ночной атаки в Одессе, собаки

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 октября 2024 года противовоздушной обороной юга Украины сбито 9 ударных беспилотников «Shahed-136/131».

Кроме того, этой ночью враг атаковал Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М». В результате повреждено сухогрузное гражданское судно. Люди не пострадали.

Всего в результате противовоздушного боя этой ночью были сбиты две ракеты и 56 вражеских «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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