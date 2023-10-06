Вениамин Коломийченко: как в 86 лет быть директором любашевского лицея

Почетный гражданин поселка Любашевка, директор Любашевского лицея №2, заслуженный учитель Украины Вениамин Дмитриевич Коломийченко в свои 86 лет ни минуты не сидит на месте.

В такие почтенные лета педагог совсем не похож на дедушку, скорее на бравого казака в летах, который даже по пожарной лестнице может подняться на крышу, чтобы проверить, все ли там хорошо!

Большая семья Коломийченко

Этот славный род происходит из Любашевки. Прародитель династии Аким Коломийченко с женой Софией имели 9 детишек и трудились в экономии помещика Крауза. Вениамин Дмитриевич рассказал, что когда родился его отец, то бабушка, работавшая в имении горничной, вскармливала сына вместе с барской дочерью.

Вениамин Коломийченко также из многодетной семьи. Его мамочка Анастасия Максимовна родила семерых детишек. Все родители вывели в люди, всем дали высшее образование.

Отец Дмитрий трудился бригадиром земледельцев в местном колхозе. За высокие показатели в выращивании зерна отмечен званием Героя соцтруда. Своими достижениями завоевал и вторую Звезду, но не получил, потому что хозяйство не выполнило план по шерсти.

Из семьи никто не пошел по стопам отца: дети выбрали профессии медика, педагога и военного. Да, Алексей стал выдающимся хирургом Любашевской больницы. Зинаида также связала свою жизнь с медициной.

Леонид облюбовал военное дело. Его команда первой в мире в 1963 году досталась северному полюсу на атомной подводной лодке.

Георгий служил в авиации. Ольга после окончания Измаильского пединститута осталась в городе работать учительницей физики и математики, Виктория также закончила пединститут. Выбрал учительскую профессию и Вениамин Дмитриевич.

Вениамин 62 года учит детей

Вениамин Коломийченко сначала намеревался стать врачом как старший брат Олександр.

Но при поступлении в Тартуский медицинский университет не повезло, потому что на «тройку» сдал экзамен по русскому языку. Поэтому отправился в Измаил получать знания на физико-математическом факультете. Квартировал у сестры, работавшей в школе №15. Когда факультет был ликвидирован, завершал высшее образование в Ровенском пединституте.

Вернулся в родную Любашевку, и уже 62 года бодрым шагом направляется в родную школу. Чтобы зарядиться молодецкой энергией, с утра выжимает с десяток раз пудовую гирю и освежается под контрастным душем.

Сначала был просто учителем, затем добавились обязанности заместителя директора, а в 1995 году Вениамин Дмитриевич возглавил школу. Сейчас мечтает отпраздновать 30-летний юбилей пребывания на этом ответственном посту.

Сегодня лицей – безоговорочный флагман образования края. Руководством и педагогическим коллективом налажены тесные связи с украинскими и иностранными вузами, что позволяет выпускникам успешно получать высшее образование как в Украине, так и за рубежом.

Познакомиться смогли в Праге

К сожалению, работавшая экономистом жена Вениамина Коломийченко Валентина Григорьевна умерла. Но вырастили супруги очаровательных дочерей Инну и Неонилу.

Девушки, как и отец, понравились точные науки. Старшая имеет два высших образования: инженера-математика и бухгалтера. Ее дочь Александра воплотила дедовскую мечту и стала медиком. Сейчас работает в Дании анестезиологом и первым в этой стране официально трудоустроенным украинским врачом.

Неонила окончила экономический факультет Одесского политеха. Обитает и работает в Канаде, в престижном образовательном учреждении. В 2001 году Вениамин Дмитриевич сумел посетить ее семью и внука Игоря. А в июле нынешнего года устроил встречу с родными в Праге, где познакомился со своим младшим внучкой, восьмиклассником Максимом. Присоединилась к ним и Неонила. На протяжении целой недели наслаждался дедушка общением с самыми родными для него людьми и экскурсиями по удивительному европейскому городу.

Нынешняя заветная мечта Вениамина Дмитриевича – подержать на руках и правнука.

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