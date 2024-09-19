В Одессе детскую библиотеку превратили в современный культурный хаб

Как происходило преобразование библиотеки, рассказало онлайн-издание «Читомо».

В течение трех месяцев Одесская детская библиотека №37 работала под наставничеством Одесского художественного музея в рамках программы «Наследие: пространство для работы», которую реализовал фонд «Партнерство за сильную Украину». Эта инициатива позволила обновить помещение и сделать библиотеку современным культурным центром для местных детей и подростков.

Библиотека, которая имеет 15 тысяч изданий и обслуживает более 5 тысяч читателей, претерпела значительные изменения: здесь появились новые компьютеры, удобная мебель, стильные полки и освещение в скандинавском стиле. Особое внимание уделяется привлечению самых маленьких читателей, для которых созданы соответствующие условия.

Одесский художественный музей помог в поисках подрядчиков и разработке программы «Книга в кадре», а также провел серию встреч с коммуникационщиками библиотеки, чтобы расширить аудиторию через соцсети. Кроме этого, музейщики помогали в организации мероприятий для детей, показывая, как нестандартные решения могут заинтересовать малышей и подростков.

Библиотека также активно работает над обновлением книжного фонда, особенно после начала полномасштабного вторжения, избавляясь от устаревшей литературы. Благодаря благотворителям удалось обменять 36 тысяч русскоязычных книг на 18 тысяч украиноязычных, что способствует популяризации современной украинской литературы среди подростков. По выбору книг, сотрудники консультировались с подростками.

Библиотека №37 не только продолжает привлекать меценатов для новых проектов, но и планирует проводить презентации книг и сотрудничать с музеями, привлекая экспертов на свои мероприятия. По словам Ольги Стемберской, заместителя директора библиотечной системы Одессы, этот проект уже имеет свои результаты — только за две недели после обновления зарегистрировано 36 новых читателей.