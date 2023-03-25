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Почтовых отделений для обмена лампочек станет меньше

Почтовых отделений для обмена лампочек станет меньше

С февраля в Украине заработала программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы. За это время почти 3 миллиона украинцев обменяли на почте около 14 миллионов ламп.

Как сообщили в «Укрпочте», еще осталось около 11 миллионов «экономок». В связи с уменьшением темпов обмена, будут выдавать лампочки не во всех отделениях «Укрпочты», а только в тех, где этот процесс проходит наиболее активно.

В отдаленных селах, которые присоединились к проекту не так давно, обмен продлится до конца апреля. А уже с 1 мая обменять лампы можно будет только в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны.

Напомним, что для обмена нужно иметь паспорт и идентификационный код. Обменять можно до пяти ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.

Ранее мы рассказывали, как обменивала лампочки на «Укрпочте» журналист «Одесской жизни».

Читайте также: Где и как обменять стандартную лампочку на экономную.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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