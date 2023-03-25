Сергей Мазур: глава Балтской ОТГ о непростой жизни края во время войны

Балтское городское общество – одна из самых мощных общин Одесщины. В свое время, присоединившись к реформе децентрализации одним из первых, она объединила 28 населенных пунктов (сегодня из них 34) с центром в городе Балта. Здесь проживает около 32 тысяч человек.

Наш разговор — с главой Балтской общины Сергеем Мазуром о жизни края.

— Сергей Сергеевич, уже больше года продолжается российско-украинская война. Что изменилось за этот год и чем живет сейчас община?

— Прежде всего, изменились все мы. Мы научились работать слаженно на нашу победу. Многие балтяне взяли в руки оружие и сегодня защищают нашу землю. Остальные помогают Вооруженным силам здесь, в тылу. Сразу же организовали работающий 24/7 оперативный штаб коммуникации и безопасности.

Самое главное то, что Балтская община с первых дней войны стала единственным, мощным волонтерским фронтом. Старостинские округа, волонтерские центры, трудовые коллективы, предприниматели, фермеры – все вносят свой вклад в приближение Победы Украины. Мы стали милосердными, нас объединила беда. Балтщина приютила полторы тысячи внутренне перемещенных лиц и оказывает им гуманитарную помощь, поддерживает людей на временно оккупированных территориях. В частности, в городе и селах развернута сеть пунктов несокрушимости. Так что жители общины знают, куда им обратиться за помощью.

— Как помогаете фронту?

— Волонтерство приобрело у нас такой масштаб, что даже дети приобщаются к сбору средств на поддержку ВСУ. Также проходят благотворительные концерты, открываются счета. На собранные средства мы закупаем тактические средства – оптику, прицелы, дроны, автомобили, запасные части… Не прекращается производство многокилометровых маскировочных сеток, продуктов питания: рыбной, мясной, куриной тушенки, каши, разнообразных вкусностей. Все это регулярно направляется воинам.

Кроме того, община поддерживала Бучу, Ирпень, харьковское и николаевское направления едой, питьевой водой, автомобилями, рациями, телефонами, повербанками, медпрепаратами, оборудованием, одеждой и т.д. Отправлено более 200 тонн питьевой воды в города, где враг разбил инфраструктуру. Также на фронт поехали более 200 автомобилей. Помогаем всем, кто к нам обращается.

— Сейчас много разговоров идет вокруг посевной. Как на Балтщине обеспечивается продовольственная безопасность?

— У аграриев своя передовая. Они научились работать в условиях войны, когда и темп жизни значительно ускорен и сама жизнь приобретает высшие ценности. Несмотря на то, как непросто финансово выживать, бизнес платит налоги. Это позволяет в военное время стабильно работать в социальной сфере, обеспечивать социальные выплаты населению, ритмичную работу медицинских, образовательных, культурных учреждений и т.д.

Первая посевная кампания в условиях войны была психологически тяжелой, в частности негативно влиял комендантский час, сдерживавший темпы работ. Однако аграрный фронт выстоял и выполнил свою основную задачу – обезопасил продовольственную безопасность страны. Даже имели урожай для экспорта.

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Второй военный сев имеет свои проблемы. В первую очередь – это ценовая политика, ограниченные возможности реализации продукции. На территории Украины – это значительное сокращение площадей из-за минирования значительных территорий, временной оккупации и обстрелов. У Балтщины тоже есть свои нюансы с сокращением посевных площадей, так как отдельные поля использованы для защиты территорий. Ведь рядом непризнанное Приднестровье – территория, оккупированная россией. Однако я убежден, что бизнес сможет пережить все проблемы.

Благодаря всем предпринимателям, которые финансово поддержали решение тысячи неотложных вопросов и продолжают вносить свой вклад в воплощение проектов и реализацию планов.

— Чувствуют ли балтяне поддержку мирового сообщества?

— Балта имеет много городов-побратимов. Поляки, словаки оказывают разнообразную поддержку: от гигиенических средств и генераторов – до психологической помощи и реабилитации детей. Часть получаемой гуманитарной помощи мы используем для нужд края, остальную часть везем на передовую.

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— Сергей Сергеевич, что для Вас сейчас самое главное?

— Бесспорно — поддержка военных и ускорение победы Украины. Затем – восстановление инфраструктуры и стабилизация жизни. Так что реформа децентрализации, которую мы начали одними из первых, позволяет и в условиях войны работать эффективно, возвышать мощный тыл. Мы должны преодолеть врага, чтобы передать потомкам свободную, независимую Украину.

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