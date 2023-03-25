«Час Земли»: энергетики просят украинцев не «вестись» на сомнительные акции

В компании «Укрэнерго» настоятельно призывают украинцев не «вестись» на призывы рьяных экоактивистов присоединиться к так называемому «Часу Земли» сегодня, 25 марта, и в определенное время массово выключить свет.

Как отмечается в сообщении, которое распространила сегодня пресс-служба «Укрэнерго», подобные акции не способствуют экономии электроэнергии и не помогают Земле, но при этом могут очень сильно навредить энергосистеме.

К счастью, отмечают в компании, украинцы и в предыдущие годы не особо поддерживали эту инициативу, которая на самом деле вредна и единственное, что к чему приводит – к дополнительной работе диспетчерам.

«Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного – это закон физики. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эта акция будет поддержана многими людьми, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – иными словами, отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов россии. Резкое выключение, а затем включение – когда «Час Земли» завершится – это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы»,

– поясняют энергетики.

При этом в «Укрэнерго» отмечают, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.

«Мы всячески поддерживаем экоинициативы, направленные на противодействие изменению климата. И приобщиться к таким инициативам каждый может ежедневно, разумно пользуясь электроэнергией: не включайте одновременно многие мощные приборы и переносите потребление мощной бытовой техники на ночные часы.

Это будет вашим ежедневным вкладом в сохранение природы и надежность работы энергосистемы»,

– говорится в сообщении.

Напомним, суть акции «Час Земли» в том, чтобы якобы во имя экологии в определенное время выключить свет на один час. Эта акция проходит с 2007 года ежегодно в последнюю субботу марта (в 2023 году это сегодняшняя суббота, 25 марта). Ее инициатором считается всемирный фонд дикой природы (WWF). Цель акции – «побудить население планеты бережно относиться к ресурсам».

А вот что действительно нужно сделать украинцам (и одесситам в частности) сегодня ночью – это перевести стрелки часов на один час вперед.

Фото Podrobnosti.ua и с Телеграм-канала «Укрэнерго»