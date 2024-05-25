Мультипредметний тест у 2024 році: як школяру скласти підсумковий іспит

Наслідуючи Європу

Ще минулого року чиновники та депутати розповідали про європейський досвід, який базується на оцінюванні знань учнів з п’яти предметів, та наближення до цього України. Тому цього року випускникам до обов’язкових української мови та математики додали ще історію України. Четвертий предмет вони мають обрати з-поміж української літератури, іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька), біології, фізики, хімії та географії.

Але це лише початок. Тестування по всіх чотирьох предметах відбуватиметься в один день. Упродовж чотирьох годин — двома блоками по дві години з перервою всього у 20 хвилин — випускники мають пройти тести з української мови та математики, історії України та обраного предмету.

Експеримент заради експерименту?

Кожен, хто вчився у школі, не позаздрить випускникам цього року. Від результатів НМТ залежить майбутнє абітурієнтів — чи матимуть вони шанс вступити до обраного учбового закладу. Тому дуже важливо створити умови, за яких школярі максимально повно продемонструють свої знання, отримають високі бали. А тут все якось навпаки виходить.

Як дитині витримати чотири іспити за один день? Навантаження — психологічне, фізичне, емоційне — вийде дуже значним, бо перемикатися з одного предмета на інший доведеться дуже швидко. Крім того, потрібно продемонструвати знання з різних дисциплін, на кожну відведена всього година. Організм підлітка може відреагувати на таку надскладну ситуацію впадінням у ступор, коли не вдається нічого зробити, підвищенням тиску, нудотою, розладом шлунку, панікою. За 20-хвилинну перер¬ву учасники іспиту повинні встигнути відвідати туалет, поїсти, відпочити, попити води. Теоретично це можливо, практично — ні.

Крім того, здається, що розробники нових правил проведення НМТ не врахували особливостей військових реалій сьогодення. Якщо під час проведення НМТ розпочнеться повітряна тривога, тестування припинять. Учасники мають спуститися в укриття й перебувати там увесь час повітряної тривоги. Після завершення повітряної тривоги, якщо вона не занадто довготривала, учасники повинні повернутися та виконати ті завдання, які залишились. Якщо ж повітряна тривога буде тривалою (понад 2 години), школярів буде запрошено для участі в додатковій сесії оцінювання. Те саме стосується й вимкнення світла: якщо в тимчасовому екзаменаційному центрі є генератор або батарея в ноутбуці, учасники продовжать виконання тесту. Якщо ж ситуація буде такою, яку неможливо виправити, то учні зможуть подати заявку на участь у додатковій сесії оцінювання. А якщо і додаткова буде зірвана повітряними тривогами чи відсутністю електрики, учням загрожує не пройти НМТ і втратити рік для вступу в український виш. Отака невесела перспектива вимальовується.

Усе це від самого початку викликало обурення батьків. Вони слушно ставили питання про доцільність під час війни створення настільки складних умов проходження НМТ. Умов, які спроможні призвести до суттєвого зниження результатів НМТ багатьох випускників. Висновок батьків був простим — це експеримент над дітьми заради експерименту. На жаль, не на користь дітей.

Пам’ятка для учнів. Як готуватися до НМТ

Суттєво ускладнивши процедуру проходження НМТ, Міністерство освіти на своєму сайті не надало рекомендацій, як до нього підготуватися. Тому довелося звернутись до комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників». Ось що радять психологи Світлана Велика, Олена Вершиніна, Ольга Кобзарева.

Під час підготовки

Спочатку підготуй місце для занять. Прибери зі столу усі зайві предмети. Можна доповнити інтер’єр кімнати жовтим та фіолетовим кольорами, оскільки вони підвищують розумову активність. НЕ потрібно перефарбовувати стіни, достатньо картини, штори, серветки, лампи тощо. Також цікаво зауважити, що, за твердженням вчених, запах лимону у кімнаті підвищує розумову працездатність на 20%.

Склади план роботи. Перед тим визнач, хто ти є — сова чи жайвір. Склади план занять на кожен день. Важливо чітко знати, що ти робиш, і не говорити усім навколо: «Я займаюся чи готуюсь», а «Я вивчаю саме певний розділ, конкретний матеріал».

Починай із найважчого, але посильного. Легше і приємніше залишай на час після обіду. Чергуй заняття з відпочинком. Встановлено, що оптимальна тривалість заняття — 30-40 хвилин. Максимум уваги досягається після 10-15 хвилин. від початку роботи. Тривалість перерви у першій половині дня не повинна перевищувати 5-10 хвилин. У другій половині дня тривалість кожної наступної перерви збільшуй на 5 хвилин. Не забувай у час відпочинку робити фізичні вправи, короткі прогулянки (бажано наодинці), допомагати батькам, тобто на короткий час повністю відволікатися від навчання.

Тренуйся робити тести. Роби це із секундоміром.

Займайся самопереконанням. Повторюй про себе: «Я знаю багато, я спокійний, я впевнений, я розумний, я добре напишу тестування».

«Ефект краю». Найкраще запам’ятовується інформація, викладена на початку й наприкінці тексту. Тому під час запам’ятовування слід напружувати свої пізнавальні здібності саме при вивченні середини.

Повторювати матеріал слід вдумливо, оскільки якщо після «завантаження в мозок» не повторити інформацію, 20-30% її втрачається впродовж перших 10 годин. Щоб цього не сталося, з текстом слід працювати так: спочатку прочитати його, потім повторити. Далі треба повторити прочитане через 20 хвилин, 8-10 годин, через добу.

В останній день перед проходженням НМТ, після обіду, важливо припинити готуватися, здійснити прогулянку на свіжому повітрі, прийняти душ, підготувати одяг, документи, інші необхідні речі.

Під час процедури НМТ

Будь сконцентрованим. Не звертай уваги на поведінку тих, хто поряд.

Дій швидко, але не поспішай. Перед тим як дати остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, переконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе вимагається.

Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся.

Пропускай! Потрібно навчитися швидко пропускати важкі і незрозумілі завдання, щоб згодом до них повернутися.

Завжди уважно читай завдання до кінця. Розуміти завдання з перших слів і добудовувати закінчення за допомогою власної уяви — це надійний шлях до помилок.

Думай лише про поточне завдання. Коли ти бачиш нове завдання, забудь про попереднє. Якщо попереднє завдання тобі не під силу, забудь про цю проблему. Використовуй методику виключення. Якщо не знаєш правильної відповіді, то можна розпізнати усі невірні відповіді за їхньою абсурдністю.

Завжди перевіряй себе, навіть якщо, на перший погляд, відповідь легка і однозначна.

Здогадуйся. Довірся власній інтуїції, і вона разом із логічним мисленням допоможе тобі.

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Маємо надію, що ці поради фахівців допоможуть учням успішно подолати цьогорічний НМТ, вижити в умовах великого напруження і перевантаження, вийти після запропонованого випробування сильнішими і більш впевненими у собі. Нехай щастить!